Statale 106, Basta Vittime: “Le nostre segnalazioni determinano una vittoria per la sicurezza”

La Statale 106, tristemente conosciuta come la “strada della morte”, continua a rappresentare un dramma per i cittadini calabresi e per i turisti che quotidianamente affrontano un percorso che troppo spesso diventa sinonimo di pericolo e di morte . Sebbene il dibattito pubblico sull’ammodernamento del tracciato si concentri ormai su progetti che vedranno la luce, se andrà bene, tra due decenni, l’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” non si ferma. La nostra missione è intervenire concretamente sull’attuale tracciato, quello che oggi, purtroppo, continua a mietere vittime e a mettere a rischio la sicurezza di chi lo percorre.

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2024, la nostra organizzazione ha avviato una serie di segnalazioni ad Anas Spa , indirizzate a evidenziare le numerose criticità e pericoli presenti sulla Statale 106 nel tratto che attraversa la provincia di Cosenza. Mancanza di guardrail, manto stradale gravemente ammalorato e diverse altre insidie e criticità che mettono a rischio la vita di chi viaggia sono solo alcuni dei problemi che abbiamo portato all’attenzione dell’ente responsabile.

Desideriamo ringraziare i nostri partner legali di Studio 3A, che con la loro competenza ci ha supportato nel sollecitare Anas Spa a prendersi le proprie responsabilità civili e penali . Non possiamo che esprimere il nostro sincero apprezzamento per i progressi compiuti grazie a questa collaborazione. Le nostre azioni hanno portato ad una risposta concreta: Anas Spa ha infatti avviato un’importante campagna di bitumazione in queste ultime settimane, migliorando significativamente la condizione del manto stradale in molte zone critiche.

Seppure riconoscendo gli sforzi compiuti, riteniamo che ci sia ancora molto da fare. In particolare, un tratto fondamentale, quello allo svincolo di Lido Sant’Angelo all’altezza dello Stadio Stefano Rizzo a Corigliano-Rossano, resta in condizioni disastrose e continua a rappresentare un pericolo per tutti gli automobilisti. Per questo, nelle prossime settimane, invieremo un’ulteriore segnalazione ad Anas Spa, affinché non venga dimenticata questa ed altre priorità ancora irrisolte.

Un ringraziamento speciale va, però, a tutti i cittadini che, non rimanendo indifferenti, ci hanno segnalato le situazioni di pericolo con foto e video, consentendoci di intervenire tempestivamente. Senza il loro impegno attivo, non avremmo potuto ottenere risultati concreti.

«Esprimo grande soddisfazione – dichiara Leonardo Caligiuri, presidente dell’Organizzazione di Volontariato ‘Basta Vittime Sulla Strada Statale 106’ – per i risultati raggiunti in queste settimane. La Statale 106 in provincia di Cosenza è diventata un vero e proprio cantiere a cielo aperto , e i tratti che prima erano pericolosi sono stati finalmente sistemati. I lavori sono stati svolti in modo impeccabile, senza causare i disagi che spesso accompagnano i cantieri estivi ».