8 marzo: le iniziative dell’Osservatorio sulla violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, l’Osservatorio sulla violenza di genere, coordinato dall’avv. Giusy Pino, e la Presidenza del Consiglio regionale, promuovono due importanti iniziative.

Venerdì 7 marzo, alle ore 11:00, a Palazzo Campanella si terrà la premiazione del concorso letterario “RISPETTAMI – Percorsi artistici e letterari per riflettere sulla violenza di genere”, che ha visto la partecipazione di 122 scuole di ogni ordine e grado della Calabria. Interverranno il presidente Mancuso e l’assessore alla Cultura e al Welfare Caterina Capponi.

Sabato 8 marzo, alle ore 10:30, al Centro Polivalente di Catanzaro in via Fontana Vecchia verrà firmato un protocollo sull’empowerment delle donne vittime di violenza. L’accordo sarà siglato dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere, dal Comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, e dal Centro Calabrese di Solidarietà.