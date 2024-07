G7 del Commercio in Calabria, Mancuso: “Evento memorabile”

“È di indubbio valore per la Calabria e il Mezzogiorno l’importanza strategica dell’organizzazione del G7 del Commercio a Villa San Giovanni e Reggio il 16 e 17 luglio. Questo evento di portata internazionale trasformerà per due giorni la nostra regione nella capitale mondiale del commercio”.

Il presidente del consiglio regionale Filippo Mancuso si sofferma sul G7 del Commercio in programma nei prossimi giorni. Dice: “Saranno presenti figure di rilievo della politica internazionale, nel corso di un evento che non ha precedenti negli ultimi 50 anni. Il porto di Gioia Tauro, in particolare, sarà al centro dell’attenzione come punto strategico per il commercio nel Mediterraneo, ribadendo il ruolo chiave della Calabria nella nuova strategia economica nazionale”.

Aggiunge Mancuso: “Questo G7 del Commercio non solo metterà in risalto le eccellenze calabresi in ambiti come l’agricoltura, l’enogastronomia e la cultura, ma aprirà anche nuovi mercati globali, rafforzando il sistema commerciale multilaterale e promuovendo la sostenibilità ambientale e la sicurezza economica. La Calabria è onorata di ospitare questo evento di spessore mondiale e di dimostrare il suo potenziale nelle dinamiche del commercio internazionale. L’ appuntamento rappresenta un passo significativo verso l’obiettivo cui tendere con sempre maggiore convinzione. Ossia – conclude il presidente Mancuso- la valorizzazione delle nostre risorse di natura e cultura e delle nostre eccellenze in più settori, in modo da proiettare la Calabria, come sta facendo la Regione in questa legislatura con visione e determinazione, in un futuro di crescita e sviluppo”.