Europee, Occhiuto a componenti e dirigenti della Giunta regionale: “Per tutto il periodo elettorale niente nomine e designazioni”

“Per tutto il periodo elettorale, al fine di garantire la piu’ ampia trasparenza e neutralita’ nella gestione delle relative procedure, non saranno effettuate nomine e/o designazioni, salvo che non siano strettamente necessarie, in quanto vincolate nei tempi da leggi o regolamenti, o per esigenze funzionali non procrastinabili a data successiva alla conclusione della competizione elettorale. In ogni caso ogni iniziativa in tal senso sara’ preventivamente sottoposta al presidente della Giunta regionale e alla Giunta regionale, per le necessarie valutazioni”.

Lo scrive il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una comunicazione indirizzata a tutti i componenti della Giunta regionale e a tutti i dirigenti generali della Giunta. “I dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate – prosegue poi Occhiuto – garantiranno, in ogni caso, la continuita’ dell’azione amministrativa, procedono all’attuazione degli interventi gia’ avviati sul Pnrr e sulle altre fonti di finanziamento, nonche’ all’eventuale avvio di nuovi progetti sulle diverse programmazioni solo nel caso in cui sussista il pericolo di perdita delle relative risorse, a causa del ritardo nell’attivazione delle procedure”.