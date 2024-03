Gli auguri di buon lavoro di Graziano a Iannini dopo elezione nella Giunta esecutiva di Federcasa

«L’elezione di Grazia Maria Carmela Iannini, nella Giunta Esecutiva Nazionale di Federcasa è una buona notizia per una regione come la Calabria che quotidianamente affronta il problema dell’indigenza e che ha necessità di colmare un vuoto ultra-decennale rispetto al Diritto alla Casa. È giusto, sacrosanto, che in uno Stato liberale e democratico che, per Costituzione, non vuole e non deve lasciare indietro nessuno, si studino e applichino le giuste misure per consentire ad ogni famiglia, soprattutto a quelle più giovani, di avere un tetto sotto cui vivere e crescere in dignità. Purtroppo siamo ancora lontani da questo standard e il diritto alla casa, per tantissimi, rimane una chimera. Carmela Iannini conosce bene questo disagio che si vive maggiormente alle latitudini calabresi e meridionali e, ne sono certo, contribuirà a dare finalmente concretezza a quella che, a tutti gli effetti, è una battaglia sociale e di civiltà». È quanto dichiara il Consigliere Regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, porgendo gli auguri di buon lavoro alla Commissaria straordinaria di Aterp Calabria, Grazia Maria Carmela Iannini, per il nuovo incarico.