Ristrutturare casa per renderla più a misura d’anziano

Con l’avanzare dell’età, il nostro corpo si scontra con vari limiti fisici che possono rendere difficile l’accesso e la navigazione nella propria casa. L’importanza di adattare la casa alle necessità dell’anziano è di fondamentale importanza, sia per garantire l’autonomia che per garantire la sicurezza.

Il concetto di casa non si limita ai confini di un edificio, ma si estende a tutto l’ambiente circostante. Pertanto, rendere una casa “a misura d’anziano” richiede un approccio olistico che consideri le esigenze fisiche, psicologiche e sociali dell’individuo.

Un elemento di particolare rilevanza è l’ascensore domestico. Molti potrebbero pensare che la sua installazione sia un lusso, ma in realtà per le persone anziane o con limitazioni di mobilità, può essere un cambiamento vitale.

Elementi chiave per la ristrutturazione

La ristrutturazione di una casa per adattarla alle esigenze dell’anziano non è un processo da affrontare alla leggera. Bisogna considerare diverse variabili, tra cui la mobilità dell’individuo, le sue capacità cognitive e le esigenze specifiche di salute. È importante lavorare con professionisti qualificati, che possono offrire consulenza basata su standard e linee guida consolidate.

Sicurezza

La sicurezza è un elemento chiave da considerare quando si ristruttura una casa per gli anziani. Ciò include l’installazione di maniglie e corrimano, l’eliminazione di ostacoli fisici come gradini o tappeti, l’illuminazione adeguata in tutta la casa e il posizionamento strategico di mobili e oggetti per facilitare la mobilità.

Accessibilità

Insieme alla sicurezza, l’accessibilità è fondamentale. Questo può includere l’installazione di un ascensore domestico, l’abbassamento degli armadi e delle superfici di lavoro, e la modifica dei bagni con dispositivi di assistenza come sedili per doccia e barre di supporto.

Comfort

Il comfort e l’usabilità dovrebbero essere altrettanto prioritari. Ciò potrebbe significare l’installazione di sistemi di climatizzazione efficaci, la scelta di mobili confortevoli e funzionali, e l’implementazione di tecnologie assistive, come pulsanti di chiamata d’emergenza.

Considerazioni sul costo

Ristrutturare una casa può comportare costi significativi, ma ci sono vari sussidi, incentivi fiscali e prestiti agevolati disponibili per aiutare a coprire le spese. È importante informarsi e cercare assistenza finanziaria per rendere questi progetti più accessibili.

Collaborare con i professionisti

Mentre le famiglie possono fare molto per rendere le loro case più sicure e accessibili, lavorare con professionisti della ristrutturazione può essere un investimento prezioso. Questi esperti hanno la formazione e l’esperienza necessarie per identificare e risolvere problemi che potrebbero non essere evidenti per i laici.

Dunque, adattare una casa alle esigenze degli anziani è un processo complesso che richiede considerazioni sulla sicurezza, l’accessibilità e il comfort. Sebbene possa comportare un investimento significativo, l’autonomia e la qualità della vita che può offrire sono inestimabili.

Ma c’è un aspetto che non è stato ancora affrontato, che è l’importanza del coinvolgimento degli anziani nel processo di ristrutturazione. È essenziale che le loro esigenze, preferenze e obiettivi siano al centro delle decisioni. Dopotutto, la casa deve essere un luogo in cui si sentono al sicuro, a proprio agio e, soprattutto, a casa.

Ricordiamo anche che, mentre alcune modifiche possono essere implementate in modo relativamente semplice e a basso costo, altre, come l’installazione di un ascensore domestico come quello offerto da Stiltz, possono richiedere un investimento più significativo. Tuttavia, il beneficio in termini di accessibilità e indipendenza per l’anziano è incommensurabile.