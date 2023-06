Anci, Fratelli d’Italia scarica Succurro: “Non condividiamo metodo, nostri sindaci non parteciperanno al voto”

“Sindaci e amministratori di Fratelli d’Italia non parteciperanno all’elezione del nuovo presidente dell’Anci Calabria. Una decisione che non riguarda il merito della candidatura proposta, quella della presidente Rosaria Succurro, ma ancora una volta il metodo con cui si è arrivati alla sua individuazione”. E’ quanto si afferma in una nota del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia.

“Riteniamo che il sostegno ad una candidatura così importante – è detto nella nota – non possa arrivare per mera adesione, ma debba essere il frutto di un confronto anche sulla possibilità, per i partiti che la condividono, di contribuire con una rappresentanza adeguata al rispettivo peso politico. Fratelli d’Italia, che è il primo partito italiano, ritiene che non si siano create, sotto questo aspetto, le condizioni per il sostegno alla candidatura di Rosaria Succurro, per questo ha deciso di astenersi dal voto per la presidenza”.