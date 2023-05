Aveva in casa cocaina e marijuana: arrestata 31enne di Girifalco già ai domiciliari

Era ai domiciliari ma aveva in casa 15 grammi di marjuana e 6 grammi di cocaina. Una donna di 31 anni è stata arrestata a Girifalco dai carabinieri della locale Compagnia con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti e condotta in carcere a Reggio Calabria. I militari, già insospettivi dai continui via vai a tutte le ore del giorno e della notte in una zona del centro di Girifalco, hanno fatto un controllo nell’abitazione della donna per accertare il rispetto delle restrizioni impostegli. Nell’abitazione hanno trovato la sostanza stupefacente, due bilancini, vario materiale per il taglio e il confezionamento della droga e 560 euro in banconote di vario taglio possibile provento di spaccio. La sostanza stupefacente e i materiali trovati sono stati posti sotto sequestro.