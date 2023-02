Lo chef Francesco Pucci nominato “Ambasciatore del Gusto Doc Italy” per la Calabria

Lo Chef Francesco Pucci è stato nominato “Ambasciatore del Gusto Doc Italy” per la Calabria , durante la cerimonia svoltasi a Roma, nella Sala Protomoteca del Campidoglio.

Un riconoscimento importante che si aggiunge ad altri traguardi raggiunti in questi anni da Pucci che con grande passione e dedizione porta avanti le tradizioni calabresi, con la volontà di far conoscere le eccellenze del nostro territorio.

“Sono onorato ed orgoglioso di questa investitura – afferma Chef Pucci, anche presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi Italiani Calabria (APCI) – In Calabria stiamo realizzando uno straordinario lavoro e con la nostra squadra puntiamo molto sull’ecosostenibilità e sul motto “Io acquisto calabrese” che non è solo uno slogan ma una vera e propria filosofia professionale: valorizziamo e utilizziamo le materie prime a km zero della nostra straordinaria regione. “

Gli Ambasciatori Doc Italy sono insigniti di questo ruolo per il loro amor patrio e l’impegno con cui svolgono il proprio lavoro.

Maestro Ambasciatore del gusto è colui che ” … si è distinto nel suo lavoro, con impegno, attraverso un meticoloso lavoro di ricerca e conoscenza delle materie prime e di selezione di piccoli artigiani e produttori, scegliendo prodotti di eccellenza che raccontano territori”.