Per una cucina moderna i giusti rivestimenti

Le piastrelle per una cucina moderna devono essere scelte secondo criteri specifici. Caratteristiche estetiche e stilistiche vanno prese in considerazione, così come si devono valutare le esigenze e le nostre abitudini. Una cucina moderna è infatti moderna in quanto risponde ad esigenze moderne: non è solo uno stile estetico, ma proprio uno stile di vita, fatto di scelte operative, tutti fattori che poi influiscono sulla scelta di materiali e colorazioni.

Anche le mattonelle rispondono all’interconnessione tra funzionalità ed estetica tipica di una cucina moderna. Qualsiasi possa essere il progetto dell’ambiente, che sia una stanza più piccola e accogliente o un open space che comprende anche il salotto, la cucina è uno spazio operativo, motivo per cui i rivestimenti devono rispondere a criteri di praticità precisi.

Allo stesso tempo è giusto che questo ambiente sia personalizzato secondo le idee e gli stili preferiti da chi lo vive tutti i giorni.

Partiamo dalla scelta di materiali e formati

Il gres è di solito tra le scelte predilette per una cucina moderna, per le sue caratteristiche pratiche oltre che per la sua versatilità. I due aspetti interessanti per questo materiale sono innanzitutto la varietà di scelte con texture, fantasie e colori di ogni tipo, e poi sicuramente la facilità di pulizia. Proprio per questo motivo non è difficile trovare la soluzione più adatta alle nostre esigenze e progetti stilistici.

Dopo aver scelto il materiale possiamo infatti fare tutte le considerazioni sul piano estetico, selezionando il formato e le colorazioni. Innanzitutto è necessario sapere che ogni formato offre un effetto differente: ad esempio per uno stile ordinato e contemporaneo, non c’è niente di meglio di mattonelle rettangolari, viceversa si possono scegliere forme geometriche diverse, per un effetto mosaico ed avere un effetto decorativo più originale e dinamico, oppure ancora si possono unire più soluzioni così da suddividere in maniera più netta differenti aree della cucina.

Si può poi scegliere di mettere le piastrelle a tutta altezza oppure solo da una parte della parete, ovviamente scegliendo al meglio il colore della pittura da abbinare.

Scegliere i colori e le fantasie giuste

Le possibilità e combinazioni per le mattonelle da cucina sono infinite, già partendo dal presupposto che si può scegliere tra le tinte unite e decori fantasiosi. Di primo acchito si potrebbe pensare che la cucina moderna richiede un colore unico, in finitura lucida oppure matt, ma non è così semplice. Oggi in realtà sono sempre più utilizzate fantasie geometriche, floreali per creare un ibrido affascinante con uno stile retrò.

La maiolica con posa patchwork ad esempio crea un’atmosfera di tepore familiare, perfetto per una cucina in stile rustico contemporaneo, così come un’altra tendenza che si sta affermando è quella dei rivestimenti effetto carta da parato di Iperceramica. Per dare un effetto più pieno, si posano le piastrelle riducendo al minimo le fughe, così da dare la giusta continuità.

Texture ed effetti materici

L’estetica generale di una cucina moderna dipende anche dalle texture delle piastrelle e dell’effetto che si viene a creare. L’effetto cemento ad esempio è uno dei più apprezzati degli ultimi anni, soprattutto per ambienti concepiti secondo uno stile Industrial chic. Palette che vanno dal grigio al beige, gradazioni chiare che si abbinano facilmente con legno grezzo ed acciaio.

L’effetto pietra invece può essere utilizzato in chiave rustica-chic, ad esempio in una cucina di campagna dal gusto moderno; anche in questo caso si va dal grigio al beige. Un’altra idea originale può essere quella dell’effetto muretto così da dare l’illusione di lasciare l’anima strutturale della casa allo scoperto. Infine c’è il classico effetto legno, dall’aspetto caldo, che imita differenti rivestimenti naturali, facile da abbinare ad arredi ed accessori.