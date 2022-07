Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano Dop sostiene la Nazionale di pallavolo under 16 femminile

Impegnato anche nel supporto del mondo dello sport: il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano Dop ha voluto innalzare, ancora una volta, il territorio, sostenendo la Nazionale Italiana di pallavolo under 16 femminile, in azione nello stage svolto dal 15 fino al 24 luglio. L’apposizione di striscioni all’interno delle palestre durante gli allenamenti e le partite delle atlete, è stato il modo per mostrare il volto di un prodotto d’eccellenza all’interno delle più importanti competizioni sportive, in una collisione perfetta che unisce piaceri e sapori alla dedizione e disciplina dell’attività fisica.