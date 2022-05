Progetto Kalipè emergenze e Soccorso Alpino in montagna con la “Fondazione con il Sud”

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha partecipato ad un bando promosso, nel 2021, dall’ente non profit privato Fondazione con il Sud, con l’obiettivo di rafforzare la struttura di soccorso a persone

in difficoltà e in pericolo di vita in ambiente montano, ostile ed ipogeo “Search and Rescue”.

Con la presentazione del “PROGETTO KALIPE'”, si è avuta la possibilità di dotarsi di idonei strumenti e dispositivi di alta tecnologia. Sono state implementate attrezzature tecnico/specialistiche per i 130 volontari in carica al Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. Si sono acquistate barelle specialistiche per il soccorso alpino ed in grotta, DPI per i volontari, radio ricetrasmittenti per i collegamenti tra le squadre di soccorso, cartografia del territorio.

“Sostenendo la nostra organizzazione, la Fondazione con il Sud, ha concretamente contribuito ad una ulteriore crescita e miglioramento della nostra organizzazione nel territorio della Regione Calabria sempre per la salvaguardia della vita umana” ha commentato l’ avv. Giacomo Zanfei, Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

La FONDAZIONE CON Il SUD è un ente non profit privato nato nel 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere l’infrastrutturazione

sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud.

Tra i principali strumenti utilizzati dalla Fondazione per il perseguimento della propria missione, c’è il sostegno al Volontariato. Attraverso il bando dedicato promosso nel 2021, in particolare, la

Fondazione con il Sud ha scelto di sostenere direttamente le ordinarie attività delle organizzazioni di volontariato al Sud, in base al radicamento, solidità ed esperienza dimostrate nella comunità.