Fiumi, Caligiuri (FI): “Serve attento monitoraggio per gestione risorse idriche”

“Ringrazio i colleghi senatori della 9^ Commissione per il lavoro svolto che sfocia oggi in una risoluzione che impegna il governo ad alcune azioni necessarie, al fine di garantire alla popolazione di usufruire di acqua potabile e allo stesso tempo di assicurare all’agricoltura l’acqua per irrigare i campi. Senza l’acqua non si salvaguardano gli ecosistemi e non ci sarebbe vita. Senza acqua per irrigare non potrebbero esistere i nostri prodotti agricoli di eccellenza. I tanti auditi in Commissione si sono soffermati sul passaggio dal cosiddetto deflusso minimo vitale dei fiumi e torrenti al deflusso ecologico. Inoltre, si sono discusse la gravi problematiche relative ai lunghi e ripetuti periodi di siccità dovuti essenzialmente ai cambiamenti climatici. E’ necessario, dunque, un monitoraggio sulla gestione delle risorse idriche attraverso una attenta e scrupolosa raccolta dei dati. Nella risoluzione si chiede di proseguire questo monitoraggio per almeno altri due anni con la finalità di riuscire a preservare l’ecosistema e la vita. Sono obiettivi importanti per l’esecutivo ma lo si deve fare per tutelare il comparto agricolo e, ripeto, la vita stessa”.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Fulvia Caligiuri, intervenendo in aula nella discussione delle risoluzioni sul deflusso minimo dei fiumi e torrenti.