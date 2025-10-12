Pirossigeno Cosenza Basket vs Viola Reggio 78-63: buona la prima per i rossoblù

Un’atmosfera da giornata di festa ha accolto l’esordio stagionale della Pirossigeno Cosenza Basket. Oltre 600 spettatori hanno riempito il PalaPirossigeno, colorando le tribune di rossoblù e regalando ai Lupi un battesimo del fuoco indimenticabile.

Nonostante le assenze di Niccolò Guzzo e Andrea Montemurro, la squadra di coach Manu Gallo ha mostrato subito carattere. Dopo un avvio equilibrato, i rossoblù hanno trovato il primo minibreak grazie a Sergio Madrigrano, autore di un’entrata decisiva e di una tripla che hanno dato la prima svolta alla partita.

Il serbo Vasilije Milosavljevic ha subito messo la firma sul match segnando i suoi primi punti in maglia rossoblù, mentre il capitano Simone Ginefra ha guidato la squadra verso il massimo vantaggio del primo quarto, chiuso sul 27-20.

Il secondo periodo ha visto Giampà raggiungere la doppia cifra e Ginefra firmare la tripla del +13. All’intervallo lungo i Lupi guidavano 48-36.

Nella ripresa, la Viola ha tentato la reazione con un parziale di 6-0, ma la risposta dei rossoblù è stata immediata. L’azione coordinata Carravetta-Madrigrano ha portato il vantaggio a +17, per poi toccare il massimo di +23 a un minuto dalla fine del terzo quarto (72-49).

Nell’ultima frazione, nonostante un calo di concentrazione che ha permesso alla Viola di avvicinarsi fino al -14, il rientro di Giampà e Ginefra ha garantito il controllo della partita, chiusa sul 78-63.

Tra i protagonisti della serata spiccano Sergio Madrigrano, autore di 18 punti, e il capitano Simone Ginefra, regista di una prova di leadership fondamentale. Buono anche l’esordio del serbo Milosavljevic, che ha mostrato ottime potenzialità. Ma tutti i rossoblù hanno mostrato il carattere giusto per un campionato difficile come la DR1.

Una prima prova convincente per i Lupi, che hanno saputo rispondere colpo su colpo a un’avversaria mai doma, regalando agli oltre 600 tifosi presenti un sabato pomeriggio di basket intenso ed emozionante.