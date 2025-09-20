La Redel vince il 49^ Trofeo Sant’Ambrogio

La Redel Viola Reggio Calabria si aggiudica il 49^ Trofeo Sant’Ambrogio, nel ricordo di Kim Hughes, e lo fa al termine di un derby da “montagne russe” contro la Basket Academy Catanzaro. Primo tempo praticamente perfetto, secondo di sofferenza per merito dei giallorossi, ma alla fine a spuntarla sono i neroarancio, tutti a referto, con Laquintana (21) e Maresca (17) sugli scudi.

Viola che spinge subito a tutto gas con le bombe di Maresca e Zampa, poi scappa via con Laquintana che ne mette nove di fila, per lo strappo neroarancio fino al +11. Punti che arrivano anche dalla panchina, con Fiusco ed Agbortabi. La tripla di Canestrari riavvicina Catanzaro, ma Fernandez chiude il quarto con una bella entrata (27-17). Grandi meriti anche alla fase difensiva, con una intensità che vale tre palloni recuperati.

L’attacco della Redel continua tambureggiante anche nel secondo periodo. Apre Paulinus dalla lunga, prosegue Maresca, on-fire, con tre triple di fila. In mezzo c’è la schiacciata di Ani per il +14 che costringe i catanzaresi al time-out. Tyrtyshnyk e Canestrari non fanno scappare i neroarancio e il primo tempo si chiude con la parabola sulla sirena di Laquintana per il 57-45 che segnala l’intervallo.

Nel terzo periodo Catanzaro serra le maglie in difesa, concedendo solo sei marcature ai padroni di casa. Gaye, in contropiede, ne fa quattro e un assist e sull’appoggio di Tyrtyshnyk coach Cadeo chiama “minuto” sul +6 dei suoi, gravati anche dai quattro falli di Marini. Serve il break di Fernandez: rubata e no look per Laquintana, ma Bartolozzi, da tre, riporta gli ospiti a un possesso di distanza a 4’ dalla fine del tempo e sorpasso che arriva sulla bomba di Tyrtyshnyk (61-62). Contro sorpasso reggino con i liberi di Agbortabi per il 63-62 che lascia tutto aperto in ottica quarto e ultimo periodo.

E gli ultimi 10’ sono davvero palpitanti, ma mettono in mostra una Viola con mentalità e pazienza. Marini risponde a Dozic, Laquintana suona la carica, Tyrtyshnyk bombarda e Bartolozzi fa “and one” per il +3 dei suoi. Ci pensa allora Maresca con la sua tripla a riportare in vantaggio i suoi (74-72) a 4’ dalla sirena, con Cadeo che sceglie tre “piccoli” (Laquintana, Clark e Fernandez tutti sul parquet con Marini e Maresca) per alzare il ritmo del giro palla. Antisportivo a Fernandez a 2:18, ma Tyrtyshnyk fa 1/2 e poi il fallo in attacco di Okiljevic lascia la Viola avanti 74-73. La chiudono i liberi di Fernandez e dell’MVP del torneo, Vanni Laquintana, per il 78-75 finale.

IL TABELLINO

REDEL VIOLA REGGIO CALABRIA-BASKET ACADEMY CATANZARO 78-75

(27-17/ 57-45/63-62)

REDEL VIOLA RC: Agbortabi 4, Fiusco 6, Ani 4, Paulinus 4, Fernandez 9, Zampa 5, Marini 6, Maresca 17, Clark 2, Laquintana 21, Mazza, Pes. All. Cadeo.

BASKET ACADEMY CZ: Greco, Bartolozzi 21, Battaglia 9, Procopio, Canestrari 6, Gaye 9, Okiljevic 3, Tyrtyshnyk 21, Basile, Giglio, Dozic 6. All. Sant’Ambrogio.