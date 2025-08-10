Filippo Marcianò confermato alla Dierre Basket

Dopo un’annata straordinaria, caratterizzata da abilità, sagacia e competenza, che ha contribuito a portare il club fino alla finale, Filippo Marcianò è stato confermato nello staff della Dierre Basket.

Marcianò lavorerà fianco a fianco con il nuovo capo allenatore, Francesco Inguaggiato, tecnico proveniente dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di consolidare e far crescere ulteriormente il progetto biancoblu.

Filippo Marcianò non è un nuovo arrivato in casa Dierre: da professionista, ha sempre dato un contributo fondamentale al team del Presidente Roberto Filianoti, dimostrando dedizione e competenza.

La sua carriera da allenatore è iniziata con grande passione, guidando prima il Bevacqua Basket e poi l’Audax in Serie D. Ha inoltre lavorato con la Reggio Bic, massima espressione del basket in carrozzina sempre come Coach e da professionista, da Chinesiologo,(stimato in tutta Reggio Calabria e non solo) invece, ha legato la sua storia sportiva ai colori della grande Viola, dimostrando versatilità e capacità di adattamento.

Nella scorsa stagione, Marcianò si è distinto come una delle figure chiave dello staff, guadagnandosi la stima di tutti grazie al suo impegno quotidiano e alla sua professionalità. Ora, con un ruolo ancora più centrale, sarà determinante per accompagnare la squadra verso nuovi traguardi.