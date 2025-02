La Viola si rialza: successo corsaro a Brindisi

I reggini si rialzano con grinta e la giusta mentalità.

Dopo il passo falso all’esordio del Play-In Gold, la Viola reagisce da grande squadra con la vittoria su di un campo complicatissimo.

Successo contro la Dinamo Brindisi per 75 a 80.

La reazione che lo staff tecnico desiderava e la Vittoria di squadra dove spicca la super prestazione dell’ultimo arrivato Lorenzo Dell’Anna.

Parte forte Brindisi. 6 a 2 iniziale.

Reggio impatta e sorpassa.(9-11).

Il vantaggio cresce fino al più sei.

Il primo quarto termina 11 a 17.

La tripla di Stonkus riavvicina la Dinamo ed apre il secondo quarto.

Reggio riesce a rimanere avanti.

Molto bene Simonetti al rimbalzo e l’energia di Paulinus.

Dall’altra parte Daniel Datouwei fa lo show.

Un’altra tripla di Stonkus firma il pari(29-29) e proprio lui, realizzerà anche il canestro del vantaggio pugliese.

Ld Dinamo firma un maxi break di 31 a 18 prendendo in mano il match e concludendo sul più sette all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto, i ragazzi di coach Cadeo entrano in scena con un’altra mentalità.

Dell’Anna è l’uomo della svolta.

Rimonta, pareggio, e sorpasso a suon di triple. Brindisi è costretta ad adeguarsi con una difesa box and one sull’ultimo arrivato neroarancio, ma il resto del gruppo reagisce molto bene.

Il punto a punto conduce le squadre fino al 58 a 59 di fine terzo quarto.

Nel quarto periodo la mentalità neroarancio è superiore: Ani realizza canestri pesantissimi.

Paulinus lo segue a ruota.

Brindisi con Datouwei in evidenza la impatta ancora.

I canestri e l’energia di Simonetti e Paululinus, diventano a quel punto basilari. Termina 75 a 80.

Dinamo Brindisi-Redel Viola Reggio Calabria 75-80

(11-17,31-18,16-24,17-21)

Brindisi:Greco,Epifani 5,Montanile,Datoouwei 27,Stonkus 25,Calò 5,Taurisano,Di Ianni 11,Del Vecchio, Beltadze.

Viola:Idiaru 8,Ani 12,Paulinus 15,Simonetti 10,Boniciolli,Marinelli,Cessel 4,Donati 4,Dell’Anna 24, Bangu 3.

Arbitri signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia ed Aldo Procacci di Corato