Basket in carrozzina, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic supera Giulianova: vittoria cruciale per i playoff Scudetto

Tuttavia, gli ospiti sono riusciti a recuperare in extremis, chiudendo il primo quarto sull’11 pari.

Il secondo quarto ha ricalcato il copione del primo, con le squadre impegnate in un testa a testa avvincente.

A un minuto e mezzo dalla sirena, Giulianova ha tentato l’allungo portandosi sul +6, ma la squadra reggina ha reagito prontamente grazie a un gioco di squadra efficace e a rimbalzi decisivi. Il quarto si è concluso con gli Amicacci avanti di due punti (21-23), ma con una Reggio Bic pronta a ribaltare la situazione.

Secondo tempo: La svolta reggina

Il terzo quarto ha visto la Farmacia Pellicanò Reggio Bic prendere coraggio, andando in vantaggio di sei punti grazie a una difesa solida e a una ritrovata precisione al tiro. Nonostante il tentativo di recupero di Giulianova, trascinata da un combattivo Boganelli, i padroni di casa hanno chiuso il parziale in vantaggio per 35-33, dando segnali di grande crescita.

Nel quarto periodo, la partita si è trasformata in una vera e propria montagna russa. Dopo un avvio punto a punto, i reggini hanno approfittato di un calo degli avversari, piazzando un parziale di 6-0 che ha costretto coach Di Giusto a chiamare timeout. Da lì, la Reggio Bic ha preso il controllo definitivo: Il thailandese Pimkorn, con tre contropiedi magistrali, ha allungato il vantaggio fino al +13.

A chiudere la partita ci hanno pensato Clemente e ancora Pimkorn, sigillando il risultato sul 58-43.

Un successo che vale oro

La vittoria non è solo motivo di gioia per il risultato, ma anche per ciò che rappresenta: un passo importante verso il sogno playoff. Coach Cugliandro, soddisfatto della prestazione dei suoi, ha sottolineato la capacità della squadra di mantenere la concentrazione e di reagire nei momenti difficili.

Ora la Reggio Bic avrà due settimane di pausa per prepararsi al meglio in vista dell’importantissimo match contro gli Asinara Wolves di Porto Torres, una delle squadre più in forma del girone di ritorno.

Tabellini e parziali

Farmacia Pellicanò Reggio Bic: Pimkorn 18, Likic, Carvalho, Ivanov, Blomquist 4, Clemente 26, D’Anna 3, De Horta, Sripirom 7, Messina.



Coach: Cugliandro

Amicacci Giulianova: Brown 10, Benvenuto 7, Tanghe 8, Mandjam 3, Boganelli 7, Leard, Klein, Marchionni 2, Topo, Giuranna, Greco Brakus 2, Beltrame.



Coach: Di Giusto