La Viola al PalaCalafiore contro Antoniana

Redel per continuare a vincere. Appuntamento alle 18 al PalaCalafiore .

Obiettivo vincere, all’interno di una striscia da record.

e senza dare nulla per scontato, anche perchè., l’avversaria, è in piena corsa per il Play-In a soli due punti dal quartetto formato da Castanea, Matera, Marigliano e Catanzaro.

Ritorna dunque in campo la Redel.

Si gioca nel classico orario della domenica alle ore 18.

I neroarancio riabbracciano il pubblico amico del Palacalafiore.

La Pallacanestro Antoniana, team campano neopromossa nella categoria, ha un roster imprevedibile.

Coach Festinese può vantare sull’estro di Vranjes sotto canestro, Bolis al tiro, il duo di ex Rende Festinese e Bisceglie, il play Chirico, leader delle palle rubate nel torneo,Guaita Leon, Fiorillo ed il rientrante De Martino.

La Viola è rinvigorita dalla combattiva vittoria offerta in casa della Pallacanestro Angri che ha confermato la matematica dei reggini al termine della stagione regolare.

Capitan Fernandez e soci vogliono continuare a volare e mostrare progressi, così come è accaduto durante l’anno, partita dopo partita.

Arbitrano i signori Gianmarco Greco di Catanzaro ed il fischietto Amir Shamsaddilou di Messina.