E’ ufficiale, l’EuroCup a Reggio Calabria dal 7 al 10 Marzo

È arrivata l’ufficialità che tutti attendevano. Si disputerà a Reggio Calabria dal 7 al 10 Marzo il gruppo A dell’Eurocup 3 2024, che vedrà presente anche la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic sia come partecipante che come host scelto dalla IWBF.

Una grandissima festa in casa Reggio Bic, venire selezionati come host è un grande risultato dopo tutti questi anni nella massima serie.

“Si tratta di un evento internazionale di prestigio, che manca da tempo Al Palacalafiore di Reggio Calabria – ha commentato coach Cugliandro – il fatto di aver scelto Reggio Calabria come host sottolinea tutto il grande lavoro del club reggino ormai diventato una realtà solida del campionato italiano di Serie A Fipic.”

Il girone vedrà in campo: Club Amfiv (Vigo, Spagna), KKTC Vakiflar (Turchia), Elan Chalon (Francia), Rhine River (Germania) e i padroni di casa la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic.

Sarà un girone tosto con compagini molto ben allestite, ma la Reggio BiC non starà a guardare, e cercherà di dire la sua.

Ci si attende un vero e proprio spettacolo in questa tre giorni, davvero importante soprattutto per la città che ormai da tempo non ospitava eventi così sportivi importanti, all’interno di un “tempio” che ha visto grandi campioni calcare quel parquet.

Si tratta di un grande riconoscimento per la società reggina, che ormai da anni con tanto impegno e sacrificio porta avanti questa realtà ormai riconosciuta anche dai vertici della massima serie e non solo.

Sicuramente insieme al far bene e conquistare una salvezza tranquilla, adesso si aggiunge un nuovo obiettivo che è quello di ben figurare, sotto tutti i profili, davanti al proprio pubblico di casa e sperando che la città risponda presente ad un evento internazionale che tanto è stato desiderato e finalmente è arrivato.