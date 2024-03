Taekwondo: grande successo per il campionato regionale di specialità

Si è svolto domenica presso il PalaGallo di Catanzaro il campionato regionale di taekwondo 2024, riservato alle discipline specifiche delle forme, free style, parataekwondo e torneo Master Talent. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale Fita Calabria, patrocinata dall’amministrazione comunale di Catanzaro e dal Comitato Italiano Paralimpico Calabria, ha totalizzato la partecipazione di 300 atleti appartenenti ad ogni fascia di età, provenienti da tutta la regione. Una piccola rappresentanza di atleti facenti parte del progetto intergenerazionale Over 60 è arrivata anche da Bagheria per il piacere di competere con i pari età calabresi e trascorrere un week end sportivo nella provincia catanzarese.

La manifestazione, apprezzata dal numeroso pubblico presente sugli spalti, ha rivestito una importanza particolare perché ha testimoniato, in concreto, quali siano i valori che veicola lo sport a livello psico-fisico, ed in particolare la disciplina del taekwondo. Presenti le istituzioni con il consigliere federale Fita Salvatore Chiodo, il coordinatore regionale di Sport e Salute spa Walter Malacrino ed il consigliere comunale Francesco Assisi.

Molto soddisfatto il Presidente del Comitato Regionale, Giancarlo Mascaro. “E’ stata una bellissima competizione, ed anche questa volta il lavoro portato avanti con grande passione da tutto lo staff è stato ripagato dalle emozioni regalateci dagli atleti presenti sul parterre e dalle numerose famiglie sugli spalti che hanno saputo ben supportare l’ambiente in maniera composta e rispettosa. Abbiamo dimostrato che si può fare sport agonistico a tutte le età, infatti erano presenti a gareggiare bambini, ragazzi, adulti e tesserati facenti parte del progetto Over 60. Una menzione a parte certamente meritano gli atleti straordinari del parataekwondo!

Non posso che fare i complimenti a tutte le società per il lavoro quotidiano svolto nei centri sportivi, per la gestione dei progetti federali, allo staff tecnico – organizzativo del Comitato ed alle famiglie per il costante supporto”.