La Supercoppa Italia di Danza sportiva per la prima volta a Catanzro

Catanzaro ancora una volta si ritaglierà un ruolo da protagonista nella scena sportiva con un evento che, per la prima volta, sbarca nel Capoluogo di Regione. A presentarlo è l’assessore Nunzio Belcaro annunciando che sabato 16 e domenica 17 marzo prossimi, il Palagallo ospiterà il “Calabria dance festival” nell’ambito della Supercoppa Italia del Coordinamento italiano danza sportiva. Si tratta di un appuntamento che richiamerà la presenza di oltre cinquecento persone, tra atleti, addetti ai lavori e famiglie al seguito, per un evento – organizzato dall’ASD Accademia Italiana di Ballo Dancing Club – inserito nel circuito ranking nazionale nelle specifiche discipline delle danze standard e latino americane. I numeri delle precedenti edizioni, fanno capire la dimensione dell’impatto che un’iniziativa di questo genere potrà generare per il nostro territorio e che l’Amministrazione ha inteso sostenere nel quadro di attività finanziate dall’imposta di soggiorno. I principali alberghi della città, infatti, hanno registrato il pieno di prenotazioni per il fine settimana. Una dimostrazione concreta dell’interesse che la danza sportiva riscuote e dell’appeal che Catanzaro può vantare anche rispetto ad eventi che richiamano una notevole mole di partecipanti. Una prova importante per la città – conclude Belcaro – che, ci auguriamo, potrà essere superata a pieni voti proiettando il nostro territorio nel panorama nazionale di settore”.