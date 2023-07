San Giovanni di Zambrone, con la novena iniziano ufficialmente i festeggiamenti in onore di Santa Marina Vergine

San Giovanni di Zambrone, il 9 luglio 2023 – con la novena iniziano ufficialmente i festeggiamenti in onore di Santa Marina Vergine, patrona di San Giovanni di Zambrone. Questo evento tanto atteso da tutta la comunità è stato organizzato con grande impegno da numerosi volontari, sia per il rito civile che quello religioso.

L’entusiasmo e la forte vocazione dei fedeli che ogni anno onorano come voto i riti religiosi e civili in onore della Santa Patrona hanno portato all’organizzazione di sette giorni di festa. La novena, di oggi, avrà inizio con la messa delle ore 18:30 e si protrarrà a fine serata con l’esibizione della “Combriccola dell’allegria”, il gruppo di artisti e animatori che coinvolgeranno grandi e piccini in laboratori creativi e giochi divertenti. Seguiranno altri eventi, come da locandina, nei giorni del 14,15 e 16 luglio che precederanno la festa finale del giorno 17.

Il programma degli eventi, disponibile anche nella locandina ufficiale, è stato elaborato dai volontari della comunità, coordinati da Leonardo Nesci, Giuseppe Belluso, Maria Pia Ventrice, Antonello Giannini e dai membri della “A.S.D. SAN GIOVANNI”.

Il culmine dei festeggiamenti sarà il 17 luglio con la celebrazione della santa messa alle ore 11, seguita dalla suggestiva processione religiosa, accompagnata dal complesso bandistico della città di Limbadi. Nel pomeriggio, saranno organizzate varie attività ricreative per intrattenere i partecipanti. La serata sarà allietata dalla musica dei “Cugini di Campagna” e si concluderà con uno spettacolo pirotecnico che lascerà tutti incantati.