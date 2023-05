Tutti in marcia per “Tropea in corsa”: domenica 21 il Principato ospita gara podistica

“Continuare a garantire un’esperienza autentica e offrire valore aggiunto alla declinazione del turismo in chiave sportiva, tassello prezioso della più ampia proposta culturale che fa di Tropea una destinazione sempre più ambita e desiderata, non solo in estate, ma 365 giorni l’anno. Incoraggiare comportamenti e stili di vita sana, soprattutto nei più giovani e la conquista consapevole di una migliore qualità della vita.

Continuiamo a credere con convinzione – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – che iniziative come TROPEA IN CORSA, manifestazione podistica alla sua prima edizione che si svolgerà domenica 21 maggio nel centro storico e che porterà nel Principato top runner da tutta la Calabria, possano contribuire al raggiungimento di questi obiettivi: di promozione e sensibilizzazione.

Eventi come questi che consentono la fruizione del nostro salotto diffuso e che coinvolgono anche le famiglie ed i piccolissimi – continua – camminano insieme ai progetti condivisi con la comunità rispetto alla tutela dell’ambiente e del patrimonio ereditato, al decoro del perimetro cittadino e, in ultima analisi, ad una più efficace comunicazione internazionale dell’esperienza Tropea, tappa italiana della coppa del mondo di Spogomi, lo sport giapponese che approderà qui nel mese di giugno, come destinazione tra le più esperienziali, eco-sostenibili e salutari”.

Promossa in collaborazione con la Marathon Mileto guidata dal presidente Salvatore Auddino, la camminata sportiva si muoverà su un percorso di circa 10 chilometri.

La gara comprende tre categorie di partecipanti. I primi a gareggiare, a partire dalle ore 14, saranno i bambini fino ai 10 anni di età. Seguirà la gara non competitiva rivolta a chiunque voglia partecipare.

Inserita nel calendario del campionato di società della Calabria, la gara competitiva con i top runner partirà alle ore 18. Le premiazioni con i nomi dei vincitori sul podio si terranno alle ore 20,30.