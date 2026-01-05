Dal mio punto di vista….: mostra fotografica e di pittura in memoria di Maurizio Polimeni

Ci sono sguardi capaci di catturare l’anima di una passione e quello di Maurizio Polimeni è stato senza dubbio uno di questi.

Socio del Supporters Trust, tifoso viscerale e fotografo di grande sensibilità, Maurizio ha accompagnato da sempre il cammino della Viola, raccontandone attraverso il suo obiettivo gioie, momenti difficili e istanti indimenticabili. Le sue immagini non sono solo fotografie, ma frammenti di vita, testimonianze autentiche di amore e appartenenza.

Siamo lieti di invitare la comunità alla mostra fotografica per omaggiare la sua memoria: un viaggio per immagini dedicato alla sua passione, alla nostra squadra e a tutti coloro che, come lui, non hanno mai smesso di sostenerla.

Sarà un’occasione speciale per ritrovarci, condividere ricordi neroarancio e rendere omaggio al talento di un amico che ha saputo trasformare il tifo in arte.

L’appuntamento è per sabato 10 gennaio, presso l’Auditorium “Don Orione” a Sant’Antonio alle ore 16. La mostra potrà essere visitata anche domenica 11 gennaio dalle 9.30 alle 12.30.

Un momento di condivisione, memoria e gratitudine per celebrare una persona speciale e il segno indelebile che ha lasciato nei nostri cuori.