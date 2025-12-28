A Pellaro la IV Edizione della rassegna “Corali Note Musicali il Natale nel Mio Cuore”

La suggestiva Parrocchia Santa Maria Regina della Pace di San Leo, Pellaro RC, è stata la location che ha accolto la IV Edizione della rassegna “Corali Note Musicali il Natale nel Mio Cuore” che si è svolta il 27 Dicembre 2025, alle ore 19:00.

L’evento ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Melany Art l’Oasi Creativa in collaborazione con Don Enzo, Sacerdote della Parrocchia, sempre disponibile e attento verso la Comunità, anche quest’anno ha regalato un incontro dove fratellanza condivisione e riflessione s’intrecciano con il Natale nel Cuore, che si pone al centro di esso nostro Signore Gesù Cristo. I Cori che si sono esibiti sono stati “Santa Maria delle Grazie” dell’omonima Parrocchia di Lazzaro RC, con responsabile la signora Verduci, ed il coro “Regina Pacis” della Parrocchia dove si è svolto l’incontro, con responsabile la signora Giovanna Dascola, e con loro quest’anno si sono esibiti anche con i bimbi del catechismo di San Leo, felicissimi ed orgogliosi di partecipare per la gioia di genitori parenti ed amici accorsi numerosi.

Un Natale semplice, puro e condiviso, fatto di valori che pone Gesù il centro del nostro essere, questo il messaggio che Associazione e Parrocchia hanno voluto lanciare. I canti presentati sono stati numerosi anche in dialetto e tutti esibiti in maniera impeccabile ed un pubblico attento e compiaciuto hanno fatto da cornice ad una serata festosa e lieta. A concludere l’evento, un momento conviviale al salone parrocchiale, accompagnato dall’animazione della scuola di ballo “Bailando di Aurelio Calabrò” che insieme all’istruttrice social dance Rosa Calabro’ i loro allievi hanno arricchito una serata splendida. Il presidente dell’associazione la signora Pavone Teresa unitamente a Don Enzo della Parrocchia, si sono detti felicissimi per l’ottimo risultato raggiunto dove il Natale torna ad essere Comunità che si fonde con Accoglienza e Ascolto.