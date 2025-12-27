A Caulonia la presentazione del libro “S/dogando” di Enzo Niutta

Lunedì 29 dicembre 2025, ore 17.00, al “48 Lounge Bar” di Caulonia Marina, in viale Magna Grecia 54, si terrà la presentazione del volume “S/dogando”, raccolta fotografica delle opere di Enzo Niutta, con testi critici di Giuseppe Rossi, edito da Rubbettino.

“Il bottaio ha trasformato il legno in doghe di botte. Dalla botte, il vino uscirà trasformato dal legno. Ne acquisirà i sentori, la consistenza. Il legno, diventato botte, diventerà vino, storia passata, e storie future, di terre e di uomini. Griffy, il bottaio di Spoon River, esperto di botti, sa che la botte è un passaggio. Le sue doghe sono taboos and rules and appearances. L’uomo dentro la botte, come i prigionieri incatenati nella caverna della Repubblica platonica, non può sollevarsi oltre l’orlo e vedere il mondo” scrive Giuseppe Rossi.

“S/dogando” è un’opera che esplora metaforicamente l’idea della trasformazione, seguendo l’allegoria del bottaio e delle doghe come passaggi di senso tra materia e narrazione, tra memoria e mondo. Un invito a riflettere sulle forme in cui l’esperienza umana si trasforma e si mostra.

All’evento, condotto dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino, intervengono Giuseppe Rossi, professore di diritto privato comparato, IULM – Milano, Giuseppe Pugliese, SOS Rosarno – Mani e Terra SCS ONLUS, Marò D’Agostino, gallerista e curatrice di arte contemporanea, Luigi Franco, direttore editoriale Rubbettino.