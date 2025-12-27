A “Locri on Ice” solidarietà e divertimento con la tombola di beneficenza dell'”Angela Serra – Sezione Locride”

Sabato 27 dicembre 2025, alle ore 16.00, in Piazza dei Martiri, a Locri, nell’ambito di “Locri on Ice”, solidarietà e divertimento con la tombolata di beneficenza promossa dall’Associazione “Angela Serra – Sezione Locride” e finalizzata al completamento di progetti in corso per la salute e la prevenzione nella Locride.

Un pomeriggio pensato per grandi e piccoli, all’insegna dell’allegria, della musica e del divertimento, immersi nella suggestiva atmosfera natalizia, con la partecipazione di Full Dance Calabria.

L’Associazione “Angela Serra – Sezione della Locride” desidera ringraziare l’amministrazione comunale di Locri, guidata dal sindaco Giuseppe Fontana, per la disponibilità e la collaborazione, e la rete di artigiani e le attività commerciali del territorio che, con grande generosità, hanno donato i premi della tombola, rendendo possibile la realizzazione dell’iniziativa e confermando ancora una volta il valore della collaborazione e della solidarietà locale.

La tombola di beneficenza “Locri on Ice” rappresenta un’importante occasione per sostenere le attività dell’Associazione “Angela Serra – Sezione Locride” e, allo stesso tempo, vivere un momento di aggregazione e condivisione.