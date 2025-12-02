“Salotti Musicali” tra Lirica e Arte alla Galleria Dedalo di Reggio Calabria

Il 6 dicembre 2025, alle ore 19:00, la Galleria d’Arte Dedalo ospiterà il 2° concerto del ciclo “Salotti Musicali”, a cura del Nuovo Laboratorio Lirico diretto dal M° Gaetano Tirotta.
L’iniziativa, che unisce musica, arte e cultura, nasce con l’intento di offrire al pubblico un percorso attraverso epoche e stili nell’arte del Belcanto. Si tratta del secondo appuntamento di una rassegna che, nel corso dell’anno, animerà gli spazi della Galleria con eventi dedicati alla musica lirica e alla valorizzazione del dialogo tra le diverse espressioni artistiche.
Per questa prima serata si esibiranno:
- Anna Maria Casile, soprano
- Gabriella Grassi, mezzo soprano
- Grazia Maria Danieli, pianoforte
Un evento che intende fondere la bellezza delle arti visive con la forza espressiva della musica lirica, in un’esperienza raffinata e coinvolgente.
Appuntamento il 6 dicembre 2025 alle ore 19:00 presso la Galleria d’Arte Dedalo, via Salvatore Quasimodo 5, Reggio Calabria.