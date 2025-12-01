Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria propone una serie di incontri sugli alimenti nutritivi della dieta italiana, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16:45, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà il terzo incontro dal titolo: “Alimenti nutritivi e sostanze di sintesi utilizzati per la conservazione. Dose giornaliera e sostenibilità mentale”. Dopo i saluti di rito di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il contributo di slides relaziona Tina Mollica, tecnico ARSAC della regione Calabria. La dieta italiana, spesso associata alla dieta mediterranea, è famosa per la sua varietà e ricchezza di alimenti nutritivi che contribuiscono a uno stile di vita equilibrato e salutare. Tra i principali alimenti troviamo cereali integrali, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d’oliva, pesce, latticini e una moderata quantità di carne. Per garantire la sicurezza alimentare e prolungare la durata di conservazione dei prodotti, vengono impiegati diversi additivi e sostanze di sintesi approvati dalle autorità competenti. Alcuni conservanti vengono utilizzati per prevenire la crescita di batteri, muffe e lieviti. Per quanto riguarda la sostenibilità mentale, alcune ricerche suggeriscono che un consumo eccessivo di alimenti, ricchi di additivi di sintesi, può avere effetti negativi sul benessere dell’individuo che li consuma.
HomeAgoràAgorà Reggio Calabria"Alimenti nutritivi e sostanze di sintesi utilizzati per la conservazione": oggi pomeriggio...
“Alimenti nutritivi e sostanze di sintesi utilizzati per la conservazione”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria
Articoli Correlati