“Alimenti nutritivi e sostanze di sintesi utilizzati per la conservazione”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria propone una serie di incontri sugli alimenti nutritivi della dieta italiana, martedì 2 dicembre 2025, alle ore 16:45, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria si svolgerà il terzo incontro dal titolo: “Alimenti nutritivi e sostanze di sintesi utilizzati per la conservazione. Dose giornaliera e sostenibilità mentale”. Dopo i saluti di rito di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava”, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, con il contributo di slides relaziona Tina Mollica, tecnico ARSAC della regione Calabria. La dieta italiana, spesso associata alla dieta mediterranea, è famosa per la sua varietà e ricchezza di alimenti nutritivi che contribuiscono a uno stile di vita equilibrato e salutare. Tra i principali alimenti troviamo cereali integrali, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d’oliva, pesce, latticini e una moderata quantità di carne. Per garantire la sicurezza alimentare e prolungare la durata di conservazione dei prodotti, vengono impiegati diversi additivi e sostanze di sintesi approvati dalle autorità competenti. Alcuni conservanti vengono utilizzati per prevenire la crescita di batteri, muffe e lieviti. Per quanto riguarda la sostenibilità mentale, alcune ricerche suggeriscono che un consumo eccessivo di alimenti, ricchi di additivi di sintesi, può avere effetti negativi sul benessere dell’individuo che li consuma.