Al Circolo Arci Samarcanda di Reggio Calabria il Grande Ritorno della Milonga Pomeridiana “La Prohibida”

Dopo aver incantato il pubblico durante le serate estive all’aperto, la magia del tango torna a riscaldare gli spazi interni del SAMARCANDA con l’attesissimo ritorno della milonga pomeridiana “La Prohibida”.

L’appuntamento, che segna ufficialmente l’inizio della nuova stagione, è fissato per domenica 19 ottobre alle ore 18:30, nei locali di via Emilio Cuzzocrea n. 11, a Reggio Calabria.

A curare l’evento sarà, come sempre, la Scuola di Tango “La Prohibida”, diretta dal maestro Franco Lo Schiavo, figura di riferimento per gli appassionati della cultura tanguera in città e non solo. Il format, ormai consolidato e molto amato, offre un’occasione unica per vivere l’atmosfera autentica delle milonghe argentine nel cuore di Reggio.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è richiesta la sottoscrizione della nuova tessera ARCI 2025/2026. Il tesseramento potrà essere effettuato direttamente in sede, sia nei giorni precedenti all’evento che la sera stessa della milonga.