A Taurianova settimana della tradizione, tornano “Mbitu Festival” e fiera per il falò di venerdì

Tradizione doppiamente protagonista nella settimana appena iniziata, grazie ai ritorni del secolare rito denominato ‘Mbitu – organizzato dalla Parrocchia di Maria SS delle Grazie – e del Festival di musica popolare che prende il suo nome e che su iniziativa dell’Amministrazione Comunale è giunto alla sua 5° edizione.

Taurianova si prepara a vivere quest’altro tuffo nello spettacolo di qualità, programmato per esaltare e far conoscere la storia di una devozione religiosa del tutto originale – che si materializza con la suggestiva accensione di un enorme falò in piazza Macrì – viatico quanto mai esaltante verso i festeggiamenti mariani nei primi 10 giorni di settembre.

E se è previsto per venerdì 29 alle 20 l’appuntamento con il fuoco alimentato dalle fascine di “luppinazzi”, recate dalla gente dopo il simbolico innesco operato dal sindaco Roy Biasi e dal parroco don Mino Ciano, bisogna assolutamente segnarsi le date che accompagnano il rito con cui i pellegrini che raggiungevano Taurianova per festeggiare la Madonna della Montagna – oggi non a caso patrona della città – esaltavano il fervore della loro fede vissuta anche come manifestazione del valore dell’accoglienza.

Il festival di musica etnica, frutto della collaborazione con l’associazione Calabria Sona e con la supervisione dell’artista Domenico Barreca, propone a partire da martedì 26 agosto 3 serate musicali di grande rilievo, a partire dalle ore 22 e sempre in piazza Macrì, accompagnate dalle occasioni offerte dall’annuale “Fera du ‘Mbitu” – la fiera voluta dall’Amministrazione Comunale in sinergia con i commercianti dell’Aniac – e dalle possibilità di svago propiziate dall’Area Food intorno al Duomo elevato quest’anno a chiesa giubilare.

Gli artisti che si esibiranno quest’anno sono gli EtnoSound (il 26 agosto), Carmen Floccari (il 27 agosto) e i Tarantasona Dance (il 28 agosto), mentre lo spettacolo che chiuderà la 4 giorni – previsto proprio il 29 agosto, una volta spento in sicurezza il fuoco Du ‘Mbitu – quest’anno è il concerto di Michele Zarrillo.

Da segnalare come nel trionfo della tradizione voluto in questa settimana dall’assessorato agli Eventi guidato da Massimo Grimaldi sia previsto anche, nella prima serata del festival, il “5° Raduno dei Giganti dei F.lli Taverna” che allieterà grandi e piccoli nelle vie del centro.

«Il programma di livello che mettiamo in campo quest’anno – afferma l’assessore Grimaldi – oltre a costituire il solito apprezzatissimo richiamo per far conoscere e rinnovare il legame che la città conserva con la fede mariana, costituisce per noi la conferma di un impegno amministrativo ambizioso in cui abbiamo creduto sin dal nostro insediamento e che abbiamo creato, difeso e ogni anno migliorato istituendo una attrattiva che prima non c’era e aggiungendo quindi una tradizione capace di caratterizzare Taurianova, nel panorama provinciale, per le sue proposte ludiche e culturali del tutto peculiari. Anche quest’anno nel programma di ‘Mbitu Festival inserito all’interno del cartellone estivo valorizzato dalle iniziative proposte dall’assessore alla Cultura, Maria Fedele, abbiamo puntato sull’indiscutibile qualità degli artisti che garantisce ogni volta una risposta del pubblico tale da assicurare quella uniformità di presenze da giugno, grazie all’Infiorata della Proloco, fino ai festeggiamenti mariani di settembre che concluderemo con il concerto degli Zero Assoluto in collaborazione con la Città Metropolitana. Come si vede – conclude l’assessore Grimaldi – questa scelta di spalmare in tutto l’arco dell’estate le nostre manifestazioni rappresenta una certezza anche per i commercianti del centro che approfittano di una movida intergenerazionale permanente, che ormai lega il nome di Taurianova alla sua rinnovata capacità di accogliere anche grandi folle di visitatori con una organizzazione che ogni anno si rivela impeccabile».