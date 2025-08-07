Tutto pronto per due degli eventi più attesi dell’estate Locridea l’8 Agosto Sagra del Pezzo Duro, il 10 e l’11 agosto il Festival ,Suoni & Sapori

La Pro Loco di Gioiosa Ionica, sotto la guida del Presidente Rosario Bombardiere e l’entusiasmo di tutta la squadra, annuncia che è ormai tutto pronto per due degli appuntamenti più iconici della stagione estiva 2025: la Sagra del Pezzo Duro e il Festival di Suoni & Sapori .

Gli eventi, divenuti un punto fermo dell’estate della Locride, vedono anche quest’anno il patrocinio dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UNPLI) e del Comune di Gioiosa Ionica , uniti nel celebrare tradizione, cultura e intrattenimento.

Giunta alla sua XXXIª edizione, la Sagra del Pezzo Duro tornerà l’8 agosto nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto , a partire dalle ore 18:30.

Una serata per tutti i gusti, dalle deliziose degustazioni del mitico gelato “pezzo duro” all’intrattenimento dedicato ai più piccoli, con mascotte, giochi e tante sorprese.

Dalle ore 21:00 sarà il momento di scatenarsi al ritmo degli anni ’90: la scuola di ballo Note Danzanti farà rivivere atmosfere iconiche con esibizioni esclusive, mentre un DJ di fama nazionale chiuderà la serata con un mega party anni 90 ricco di musica e divertimento sotto le stelle.

Spazio poi, nelle serate del 10 e 11 agosto, al tanto atteso Festival di Suoni & Sapori , un evento che ogni anno regala emozioni uniche e celebra le tradizioni locali e il patrimonio culturale Gioiosano ,con entusiasmo e passione .

Un team straordinario ha lavorato e sta lavorando con Gioiosa nel cuore ,per offrire un’esperienza unica: accanto al Presidente Rosario Bombardiere, stanno collaborando il Vice Presidente UNPLI Vincenzo Mazzaferro , il Responsabile Pro Loco Fiere ed Eventi Matteo Zenone , l’imprenditore e socio della Pro Loco Giuseppe Lucà e l’artista Vincenzo Lucà, inoltre quest’anno si riconferma la presenza dell’imprenditore e Presidente di Nuovi Orizzonti Calabri ,Claudio Vitetta a cui è stato riconosciuto il ruolo di direttore artistico.

Quest’anno, oltre allo Street Food, che ha alzato l’asticella in termini qualitativi ,ci saranno grandi novità: il festival colorerà tutto il centro storico gioiosano, che sarà animato da artisti di strada ,di fama internazionale, capaci di sorprendere ed emozionare con le loro performance.