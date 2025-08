Fede, poesia e musica: grande successo a Riparo per la serata dedicata a Santa Maria della Neve e al concorso “Borghi in versi”

Un’atmosfera intensa, carica di emozioni e partecipazione ha caratterizzato la serata di martedì 5 agosto a Riparo, periferia collinare di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “R-Estate nei Borghi: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina con il finanziamento del Comune di Reggio Calabria (CUP H39G24000790001).

La giornata è iniziata alle ore 19.00 con la Santa Messa solenne in onore di Santa Maria della Neve, patrona del luogo, celebrata all’interno della chiesa a lei dedicata da don Giovanni Gattuso, guida spirituale delle comunità di Prumo, Riparo e Cannavò e presidente dell’Associazione Ape Reggina.

Alle 21.30, il sagrato della chiesa si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto per la serata finale del concorso “Borghi in versi”, presentata con grande professionalità e calore da Pino Calarco. La musica di Francesca Presto, con la sua voce intensa e raffinata, ha impreziosito la serata, regalando emozioni profonde al pubblico presente.

Il concorso, aperto a poeti affermati, autori emergenti e semplici appassionati, si è articolato in due sezioni:

⦁ Sezione A: poesia in lingua italiana

⦁ Sezione B: poesia in vernacolo (con traduzione in italiano)

Le poesie in gara hanno raccontato emozioni, memorie e visioni legate ai borghi e all’identità territoriale. La giuria, composta da cinque membri, ha avuto il difficile compito di scegliere tra opere autentiche e di altissimo livello.

Vincitori del concorso “Borghi in versi”

Sezione A – Poesia in lingua italiana

• 1° classificato: Suraci Giovanni con “Il borgo di Chianalea”

• 2° classificato: Cuzzola Maria con “La voce del sentiero”

Sezione B – Poesia in vernacolo (con traduzione)

• 1° classificato: Vilasi Giuseppe con “U mè paisi”

• 2° classificato: Trunfio Angela Maria con “A mè casicedda”

Oltre ai componimenti in gara, la serata ha dato spazio anche a poesie e interventi fuori concorso, che hanno arricchito ulteriormente il valore culturale ed emotivo dell’evento.

Giovanna Dattola ha voluto dedicare una toccante poesia alla comunità scolastica in occasione del suo imminente pensionamento, previsto per il 1° settembre, dopo tanti anni di servizio presso il complesso delle scuole di Cannavò. Un gesto sincero che ha commosso e coinvolto i presenti.

Emozionante anche l’intervento della signora Antonia Bentivoglio, ultra novantenne custode delle tradizioni orali del territorio, che ha deliziato il pubblico con antiche preghiere e filastrocche dedicate a Sant’Antonio Abate e a San Giovanni Decollato, offrendo una preziosa testimonianza di memoria collettiva e devozione popolare.

A tutti i partecipanti sono stati consegnati attestati di merito, come riconoscimento per l’impegno e la qualità dei componimenti presentati.

L’evento è stato realizzato grazie alla sinergia tra:

⦁ Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve

⦁ Chorus Christi

⦁ Associazione Attivamente

⦁ Pro Loco S. Salvatore

⦁ Oratorio Sant’Agata

Un ringraziamento speciale va alla segreteria organizzativa, diretta da Mattia Angela Branca, per il prezioso lavoro di coordinamento, e a Vincenzo Celestino, tecnico audio, per la cura e la qualità dell’allestimento sonoro che ha reso possibile la perfetta riuscita della serata.

Nel corso della serata, don Giovanni Gattuso ha voluto esprimere la sua soddisfazione e il suo ringraziamento:

«Questa serata è stata un esempio concreto di come la fede, la cultura e la bellezza possano unirsi per rafforzare il senso di comunità. Santa Maria della Neve è per noi non solo patrona, ma simbolo di speranza e di appartenenza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo momento di grazia e condivisione».

Una serata indimenticabile, capace di unire fede, arte e comunità, restituendo attraverso la poesia e la musica tutto il calore, la memoria e la bellezza dei nostri borghi.