La scultura lignea della Locride tra arte e tradizione nel libro “I colori della memoria”, nato da un progetto del Gal Terre Locridee

Sarà presentato sabato 9 agosto 2025, alle ore 19.00, nel suggestivo scenario del Teatro Greco-Romano di Portigliola, il libro “I colori della memoria” di Giuseppe Giglio e Antonio Renda, frutto di un percorso progettuale finanziato dal Gal Terre Locridee (con PSR Calabria 2014-2020, mis. 19 int. 19.3.1) nell’ambito della strategia di valorizzazione del territorio attraverso l’emersione del patrimonio culturale. Ricerca storica e documentazione fotografica hanno dato vita a un volume che ricostruisce l’evoluzione artistica della Locride dal Seicento ai primi del Novecento attraverso il ricco patrimonio conservato nei luoghi di culto, costituito in gran parte da bellissime statue lignee.

«Con questo studio di Renda e Giglio, si pone dunque l’accento su un aspetto poco conosciuto della storia artistica della Locride. Un lavoro prezioso, che va a rafforzare l’impegno programmatico del Gal per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio. In questo caso, aprirsi a una più ampia riflessione sulla tutela e valorizzazione dell’area, attraverso la puntuale ricerca sul campo e una pregevole pubblicazione dei risultati, vuol dire conservare la memoria storica e artistica in un’ottica di crescita generale» dichiara il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

«La ricerca e lo studio ci hanno dato modo di scoprire un nutrito gruppo di scultori, alcuni dotati di un ruolo spiccatamente artigianale, altri, dopo il loro passaggio nelle maggiori botteghe napoletane, con un ruolo più spiccatamente artistico, alcuni di essi ignorati per molto tempo. Siamo convinti che il contenuto di questo volume potrà servire ad aggiungere nuovi tasselli, sempre più preziosi, anche quando non connessi direttamente all’opera. La nostra dedizione e lo studio delle sculture, anche disperse, connesse alcune volte a una documentazione d’archivio rivelatrice di date e artefici, come quelle più numerose di particolare significato per qualità e stato di conservazione, ci ha permesso di capire la valenza di questi incredibili manufatti» spiegano gli autori.

Oltre ai due autori, alla presentazione del libro interverranno: Rocco Luglio, Sindaco di Portigliola, Francesco Macrì, Presidente del Gal Terre Locridee, Guido Mignolli, Direttore del Gal Terre Locridee, Luigi Mariano Guzzo, Professore di Diritto e Religione all’Università di Pisa, Domenico Piraina, Direttore Generale della Cultura del Comune di Milano e Direttore di Palazzo Reale, Giuseppe Mantella, Direttore della Deputazione della Cittadella Vescovile di Gerace.