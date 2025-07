Il Palio delle contrade di Prumo, Riparo e Cannavò

Due giorni di storia, spettacolo e comunità hanno animato le contrade di Prumo, Riparo e Cannavò per l’edizione 2025 del Palio Storico, evento che ha visto una straordinaria partecipazione popolare e la presenza di ospiti d’eccezione.

🛡️ Sabato 26 luglio – Giochi, emozioni e fuoco

La manifestazione è iniziata ufficialmente alle 19:00 con la Benedizione del Palio, celebrata presso la Chiesa di Santa Maria della Neve a Riparo, seguita da un corteo verso il centro CRIC di Cannavò.

Dalle 20:00 spazio alle sfide tra contrade con i giochi rinascimentali: prove di agilità, forza e precisione, tra cui il suggestivo tiro con l’arco storico, guidato dal maestro Filippo Labate.

A presentare la serata, con eleganza e coinvolgimento, è stata Marilena Alescio, voce narrante dell’intero programma.

🌟 Per la prima volta a Cannavò, si è esibita la straordinaria artista russa Natalia Kozubenko, proveniente da San Pietroburgo, che ha incantato il pubblico con una spettacolare danza con il fuoco, tra tecnica, ritmo e suggestione visiva.

Gran finale con l’esibizione degli sbandieratori Leoni Reali e Rione Maestri di Catania, veri protagonisti scenici con i loro virtuosismi tra tamburi e bandiere.

🎭 Domenica 27 luglio – Il grande Corteo Rinascimentale

Oggi, alle ore 19:00, Piazza Prumo ha accolto l’attesissimo Corteo Storico Rinascimentale, con oltre 200 figuranti in abiti d’epoca, ispirati alla storica visita dell’Arcivescovo Annibale D’Afflitto nel 1595.

Anche questa sera la conduzione è stata affidata a Marilena Alescio, che ha guidato il pubblico in un percorso narrativo tra musica, cultura e rievocazione.

Hanno sfilato:

i prestigiosi Cavalieri della Bolla Pontificia A.D. 1394 (per la prima volta in Calabria),

(per la prima volta in Calabria), gli sbandieratori Leoni Reali e Rione Maestri (Catania),

e (Catania), la compagnia Militia Fretensis ,

, e l’Associazione Culturale Trischine di Taverna (CZ).

A rendere viva la rievocazione: musici, danzatrici, armigeri, accampamenti medievali e rappresentazioni itineranti, in un’atmosfera ricca di fascino e coinvolgimento.

🎨🍷 Artigianato e sapori del territorio

Ad arricchire l’esperienza:

Stand di artigianato locale , con ceramiche, cuoio, tessuti e manufatti storici,

, con ceramiche, cuoio, tessuti e manufatti storici, Punti ristoro lungo il percorso e all’interno dell’area evento, con degustazioni di piatti tipici, dolci artigianali e bevande tradizionali.

📿 In distribuzione anche un monile commemorativo del Palio 2025, disponibile fino a esaurimento scorte presso il punto informativo ufficiale.

🚍 Servizio navetta gratuito ATAM

Attivo dalle 17:30, con due linee:

Piazzale Cedir → Cannavò

Piazzale Condera → Prumo

👉 Chi desidera assistere all’inizio del corteo è invitato a utilizzare la navetta da Condera.

🤝 Un evento condiviso

Il Palio Storico delle Contrade è organizzato dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, con la collaborazione dell’Oratorio Sant’Agata, dell’associazione Ape Reggina APS, e il patrocinio di:

Comune di Reggio Calabria

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Consiglio Regionale della Calabria

Questa edizione 2025 si conferma un appuntamento prezioso per tutta la comunità: un’occasione per riscoprire radici, tradizione e senso di appartenenza, in un clima di festa e partecipazione collettiva.