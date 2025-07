Siderno: domani al via Sette libri per Sette sere (XIV edizione) e Arte per Sette Sere (VI edizione).

Domenica 26 luglio, inizia Sette libri per Sette sere (XIV edizione) e Arte per Sette Sere (VI edizione).

Alle 18,00 espone la pittrice Mariella Larone,

alle 21,30 presentazione del libro “Scrivere al tempo di ChapGPT di Angela Padrone con Emmida Multari e Teresa Corsaro,

nel giardino della Biblioteca Comunale “ Armando La Torre”, via Reggio 1, Siderno (Fermata Bus, via Garibaldi, di fronte al Comune)