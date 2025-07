Caffè letterari del Rhegium Julii : la scrittrice Elena Kostioukovitch presenta il suo nuovo libro su “KYIV”

Dopo il “vulcanico” incontro con Mons. Antonio Staglianò introdotto dall’Arcivescovo di Reggio-Bova Mons. Fortunato Morrone, torna il 28 sera al Circolo tennis “Rocco Polimeni”, alle ore 21.30, come ospite dei Caffè letterari del Rhegium Julii, Elena Kostioukovitch, traduttrice, scrittrice, giornalista, docente presso l’Università Statale di Milano.

Presenterà il suo nuovo libro sulla capitale dell’Ucraina dal titolo “Kyiv” edito da: La nave di Teseo, un’opera-inchiesta su una città assediata, simbolo del martirio, dello spirito di libertà, teatrale, e forse eroica, anche per le terribili conseguenze che patisce a causa della guerra che la sta interessando.

Saggista ucraina con cittadinanza italiana, la Kostioukovitch è nata a Kiev e si laurea con lode all’Università Statale di Mosca dove frequenta i dissidenti sovietici Victor Nekrasov e Arkad’evic Galic. Nel 1988 si trasferisce in Italia per insegnare Letteratura russa e tecnica della traduzione all’Università di Trento e poi alla Scuola interpreti e traduttori di Trieste. Infine, fino al 2017, all’Università di Milano. Nel 2000 ha fondato un’agenzia letteraria. Cura alcune collane russe per le case editrici Bompiani e Frassinelli. Ha introdotto la conoscenza in Italia di diversi scrittori russi ma anche la cultura italiana in Russia.

Per conto dell’ONG “Memorial” (Premio Nobel per la Pace 2022) ha pubblicato diversi reperti d’archivio sui misfatti del regime sovietico in materia dei diritti umani. Ha al suo attivo diverse traduzioni di scrittori italiani come Ludovico Ariosto, Alessandro Manzoni, Umberto Eco. Trai suoi libri: Perché agli italiani piace parlare del cibo (Frassinelli), Zwinger (Corpus), Nella mente di Vladimir Putin. Ha vinto il premio Gogol, Città di Chiavari, Bancarella, Grinzane Cavour Mosca, Migliore traduzione 1988. Ha insegnato in diverse Università dalla Russia, al Giappone, all’Argentina

Dopo i consueti saluti dei Dirigenti del Circolo Polimeni e del Rhegium Julii, l’ospite sarà presentata dai giornalisti Samantha De Martin, Ilda Tripodi e Santo Strati.