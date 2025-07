Scilla (RC), la Fondazione Magna Grecia organizza “Generazioni in Mutamento – Economia, Cultura e Modelli Sociali per il Paese che verrà” – 24 e 25 luglio Hotel Palazzo Krataiis

“Non esiste futuro per un Paese che non investe nella fiducia, nella cura e nella cultura”. Con queste parole Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, impegnata da oltre quarant’anni nella valorizzazione del Mezzogiorno, presenta “Generazioni in Mutamento – Economia, Cultura e Modelli Sociali per il Paese che verrà“, una due giorni di dibattito e confronto tra esperti del settore, docenti universitari, esponenti di spicco del panorama culturale, economico e sociale che si terrà il 24 e 25 luglio presso l’Hotel Palazzo Krataiis di Scilla (Reggio Calabria).

Il meeting, secondo Focus del progetto Sud e Futuri, ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su tre sfide decisive per il futuro del Paese: la crisi demografica, il rapporto fra la longevità e salute, e il ruolo inclusivo del patrimonio culturale. Si parlerà di come rendere possibile e desiderabile la scelta di diventare genitori, superando gli ostacoli culturali ed economici che oggi bloccano le nuove generazioni, di come ottimizzare il potenziale della silver economy come leva per innovare welfare, sanità e modelli abitativi e si rifletterà infine su come promuovere il nostro patrimonio culturale quale spazio accessibile e accogliente per famiglie, bambini e anziani.