Marina di Gioiosa al centro del turismo del futuro: importante convegno nazionale ‘Destinazione Italia’ con esperti, istituzioni e associazioni

La Biblioteca Comunale di Marina di Gioiosa Ionica si prepara ad accogliere il convegno “Destinazione Italia”, in programma il prossimo 28 luglio 2025. Un evento di risonanza nazionale con inizio alle ore 19:30, che vedrà riuniti esperti del settore, rappresentanti istituzionali e operatori per approfondire il tema cruciale dei Sistemi Turistici di Destinazione, approccio integrato e strategico alla gestione e allo sviluppo del turismo, ormai indispensabili per ottimizzare l’offerta turistica e la sua fruizione. Un appuntamento anche per riconoscere e concretizzare il potenziale di Marina di Gioiosa che, agendo con visione e determinazione, potrà ritagliarsi un ruolo importante nel turismo in Calabria e nel Sud Italia.

Al centro del dibattito, moderato da Francesco Meduri, il ruolo fondamentale ed innovativo del Manager di Destinazione proposto dalla Unical Business School dell’Università della Calabria e dall’Accademia Turistica del Made in Italy. Il Corso Executive, progettato per una formazione avanzata, si basa sull’articolo 31 della legge Made in Italy, e mira a far acquisire conoscenze e competenze, in un settore in rapida e continua evoluzione per facilitare un ingresso o un avanzamento qualificato nel mondo del lavoro.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali, sarà il Prof. Rocco Femia, Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, a testimonianza dell’impegno per la valorizzazione di iniziative di tale portata strategica per lo sviluppo turistico locale. La presentazione del Corso Executive sarà affidata a due figure chiave: il Prof. Tullio Romita, Direttore del Corso Executive Manager di Destinazione, e al Dott. Claudio Pisapia, coordinatore del corso e ideatore del modello Culturitalia, promotore del progetto ‘Destinazione Italia’. Sarà l’occasione per illustrare come questa nuova figura professionale sia essenziale per valorizzare le potenzialità inespresse delle aree turistiche interne e secondarie, e di quelle che aspirano a diventare nuove destinazioni turistiche.

Il cuore del convegno pulserà intorno al “Progetto Destinazione Italia”, un’iniziativa che mira a rivoluzionare il modo di fare turismo nel nostro Paese. A discutere le sue implicazioni e opportunità interverranno figure di spicco come il Dott. Pasquale Ciurleo, Presidente Nazionale Ente Pro Loco Italiane, che spiegherà l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali. Accanto a lui, il Dott. Luigi Cerruti, Commissario Federcomtur Bulgaria, che porterà una prospettiva internazionale sul modello; il Dott. Maurizio Reale, Vicepresidente di ADA Associazione Direttori Albergo Calabria e del Consorzio Jonica Holidays, che illustrerà le possibili e indispensabili ricadute sul territorio calabrese; il Dott. Ettore Lacopo, Presidente Lions Club Locri, che evidenzierà il contributo del mondo associativo; e il Dott. Andrea Casadei, Tourism Practice Manager di Almaviva, che rappresenterà il fondamentale apporto del settore tecnologico e dell’innovazione nel nuovo turismo.

Il dibattito proseguirà con gli interventi, a partire dalle ore 20:30, di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali: l’Avv. Rosella Logozzo, Assessore al Turismo del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, porterà la voce del territorio e l’impegno dell’Amministrazione per intraprendere nuove iniziative turistiche; il consigliere comunale Dott. Saverio Anghelone, che affronterà il tema delle nuove forme di turismo; il Dott. Domenico Giannetta, Consigliere della Regione Calabria, da sempre impegnato nella valorizzazione del territorio e delle comunità locali; e il Dott. Giovanni Calabrese, Assessore al Turismo della Regione Calabria, che illustrerà le strategie regionali e le iniziative messe in campo per la promozione turistica dell’intera Calabria.

Le conclusioni saranno affidate all’On. Pino Bicchielli, firmatario dell’articolo 31 della Legge Made in Italy, che ribadirà l’importanza di una formazione adeguata ed aggiornata nel settore turistico e il quadro normativo a supporto di queste figure professionali.

L’evento rappresenta un momento cruciale per l’intero Sud Italia, offrendo una visione di un turismo innovativo che pone al centro l’individuo e le esperienze autentiche, promuovendo la crescita sinergica di tutte le aree del territorio. Un territorio ched vuole diventare un laboratorio di idee ed innovazione per il turismo del futuro. Quindi non solo un evento, ma la concreta dimostrazione della volontà del territorio di abbracciare un approccio strategico e integrato alla gestione turistica. Marina di Gioiosa è pronta ad essere capofila del Sistema turistico di Destinazione con un forte impatto occupazionale grazie al modello, unico nel suo genere, Culturitalia CooltourItaly.