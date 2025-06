Reggio: il 9 giugno secondo incontro del Festival della Complessità 2025

Organizzato dal CIS della Calabria, con il Patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, lunedì 9 giugno 2025, alle ore 17:00, nella Sala G. Trisolini del Palazzo Alvaro della Città Metropolitana di Reggio Calabria si svolgerà il secondo evento del Festival della Complessità 2025, XV Edizione. Il Convegno intende fissare, alla luce del pensiero filosofico e delle dinamiche cognitive, espressive ed economiche, i fondamenti per una Onto-antropologia della complessità. Dopo i saluti di Filippo Quartuccio, consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, verrà proiettato il trailer del Festival della Complessità 2025. Introduce l’evento Paola Radici Colace, già ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, presidente onorario e direttore scientifico del CIS della Calabria. La tavola rotonda, che esplora i temi legati all’essere umano e alla complessità in vari ambiti, è presieduta e moderata da Giuseppe Gembillo, già ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento COSPECS, Università di Messina, Coordinatore del Festival della Complessità, componente del comitato scientifico e presidente della sezione filosofia del CIS della Calabria. Partecipano al dibattito:: Gianfranco Cordì, docente di Filosofia e Storia al Liceo delle Scienze Umane e Sociali “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria che si soffermerà sul tema “La questione dei fondamenti per Onto-antropologia della complessità”; Giuseppe Verdirame, direttore scientifico di Studi Politici Europei di Reggio Calabria (ISESP) che parlerà della “Complessità e tutela del “Free Speech” attualità del pensiero di Locke”; Gianluca Romeo, docente di Filosofia e Storia al Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria che tratterà il tema “Complessità e connettivismo cognitivo; Domenico Marino, prof. associato di Politica Economica all’Università Mediterranea di Reggio Calabria che illustrerà la “Complessità economica, come strada per un nuovo umanesimo”