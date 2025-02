L’Einaudi-Alvaro di Palmi e l’Università Mediterranea di Reggio Calabria collaborano a un’attività formativa per gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario

Nasce da una collaborazione tra l’Università degli Studi di Reggio Calabria, Dipartimento di Agraria e l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi l’attività formativa “per la determinazione dell’integrità dei tessuti legnosi degli alberi in piedi per la diagnosi di stabilità e sicurezza di viali alberati”. Il 12 febbraio 2025, gli studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte dell’Istituto Tecnico Agrario hanno avuto modo, presso le aree esterne della Sede Centrale dell’Einaudi-Alvaro, di prendere parte ad attività dall’alto valore formativo coordinate dal prof. Rosario Previtera unitamente ai docenti di indirizzo e ai docenti impegnati nelle ore indicate. La didattica si è sviluppata attraverso una prima parte teorica, presso l’Aula manga, con un’introduzione generale e la trattazione dei diversi strumenti che si possono utilizzare per l’analisi della stabilità delle piante con alcuni casi di prove effettuate in varie città italiane e calabresi, e successivamente di una seconda parte pratica organizzata secondo gruppi di lavoro che hanno partecipato

all’analisi diagnostica dei cipressi del viale alberato della scuola con attrezzature specifiche.

Le attività, organizzate per l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” dal prof. Rosario Previtera, sono state curate dal Prof. Andrea Proto dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con lo staff del corso di Laurea in Scienze forestali e ambientali, composto dal Dott. Salvatore Papandrea, dal Dott. Angelo Mammoliti, dal Dott. Antonio Zumbo e dalla Dott.ssa Elisabetta Emo.

L’evento è stato fortemente voluto e incoraggiato dal Dirigente scolastico, dott. Giuseppe Eburnea, e dai suoi collaboratori, prof. Riccardo Rossetti vicario del DS e prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

L’iniziativa dimostra ancora una volta l’enfasi posta dall’Einaudi-Alvaro di Palmi sulla didattica laboratoriale e su un’impostazione attiva e innovativa della formazione scolastica.