Gioiosa Ionica, grande successo per gli eventi organizzati dalla Pro Loco

Un grande successo targato Pro Loco di Gioiosa Ionica grazie a due importanti eventi come la Sagra del Pezzo Duro e il Festival “Suoni & Sapori”, che si confermano anche per il 2024 come manifestazioni tra le più importanti e visitate dell’intera locride.

Gioiosa ionica, come ormai è rinomato, è una cittadina con un vasto patrimonio enogastronomico noto ed apprezzato in tutta la Calabria. I prodotti tipici locali che si possono gustare sono prettamente realizzati secondo ricette tramandate da generazioni a generazioni, ma uno tra tutti spicca, soprattutto nel periodo estivo, e si trova nelle diverse gelaterie locali: il ‘Pezzo duro Gioiosano’, conosciuto anche come ‘Pezzu Duru Geiusanu’, una vera prelibatezza. Questo prodotto viene celebrato da trent’anni con una Sagra sempre più frequentata e che anche quest’anno ha attirato migliaia di visitatori.

Grande successo anche per la seconda attesissima edizione del Festival “Suoni & Sapori” dove hanno trovato spazio le tante ricette locali, la promozione dell’enogastronomia e anche la musica popolare calabrese. Altri due giorni in cui Gioiosa Ionica ha attirato turisti e appassionati di cibo e musica locale. Un percorso di valorizzazione del centro storico e delle vie limitrofe, un vera opportunità di sviluppo del territorio che non può e non deve abbandonare l’obiettivo di mettere in risalto le eccellenze enogastronomico, patrimonio culturale del territorio.

Tutto questo risultato della collaborazione tra il Vice Presidente del comitato Unpli di Reggio Calabria Vincenzo Mazzaferro, il Presidente della Pro Loco Rosario Bombardiere, gli imprenditori Matteo Zenone e Giuseppe Lucà, ma anche i tanti volontari e simpatizzanti che hanno contribuito e continuano a farlo per il territorio e la promozione.

La Pro Loco di Gioiosa Ionica prosegue da anni il suo impegno con risultati evidenti ed è già al lavoro per pianificare nuove eventi. Un vero fiore all’occhiello per la Vallata del Torbido, ma anche una macchina organizzativa senza eguali che è un vero esempio seguito da tante Pro Loco. Lo confermano i tanti apprezzamenti lusinghieri dal mondo associativo Unpli. Soddisfazione infatti espressa dai vertici dell’Unione delle Pro Loco d’Italia, sia dal Presidente provinciale di Reggio Calabria Rocco Deodato che dal Presidente regionale Filippo Capellupo, che si sono complimentati per l’attività dell’associazione gioiosana, sempre attiva ed in prima linea.