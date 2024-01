Reggio: il 20 gennaio la presentazione del libro di poesie di Marietta Salvo, “Veliero Fantasma”

Sabato 20 gennaio 2024 alle ore 19.00, presso Spazio Teatro via San Paolo 19/A , il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Coop. V. Veneto presenta la raccolta di poesie “Veliero Fantasma” di Marietta Salvo, Giulio Perrone editore, conversa con l’autrice Cinzia Messina.

Marietta Salvo, nata a Messina nel 1952, ha vinto il Premio Internazionale di Letteratura “Eugenio Montale” (1989), è stata pubblicata dalle più importanti riviste di poesia come “Arsenale”, “Poesia” , “Alfabeta” ed ha collaborato alle pagine culturali de “L’Ora” e della “Gazzetta del Sud”.

In contatto con i maggiori poeti italiani del Novecento come Valerio Magrelli, Antonio Porta, Patrizia Cavalli, Nelo Risi e ha pubblicato la raccolta di poesie “Aritmie”(1989 ,Scheiwiller editore), “L’insano gesto” (1993, Il Girasole Editore), il libro di racconti “Il senso del racconto” (2000, Perap Edizioni Palermo).

“Vascello fantasma”, la cui stesura completa ricopre un lungo arco temporale che va dal 1985 ai giorni nostri, rappresenta per la Salvo il libro del ritorno al dono che rappresenta la bellezza della poesia per chi scrive, ma anche per chi legge e ascolta. Oggetto di revisione , rielaborazione e riscrittura alla ricerca di una personale corda poetica, la raccolta è stata pubblicata dopo vent’anni dal precedente libro di Marietta Salvo.