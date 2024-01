Reggio: sabato l’open day del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”

Sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15, Il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci apre come ogni anno le sue porte alla città per l’Open Day. I genitori verranno accolti dal Dirigente Scolastico Giuseppe Praticò in Aula Magna, dove verrà presentata l’Offerta Formativa 2024/25. Successivamente verranno formati dei gruppi guidati da studenti del Liceo che scorteranno i ragazzi e i genitori lungo un percorso di ben 13 tappe, attraverso le quali sarà possibile visionare i laboratori della scuola ed assistere a prove laboratoriali chimiche, fisiche, matematiche, informatiche, robotiche, teatrali, musicali, linguistiche, ecc. Protagonisti saranno, come sempre, gli studenti del liceo che faranno da ciceroni e spiegheranno insieme ai docenti della scuola le attività della scuola con dimostrazioni anche pratiche.