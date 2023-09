Domenica 8 ottobre Greg e il suo Diario di una Schiappa attendono i bambini al Museo diocesano

Domenica 8 ottobre il Museo diocesano aderisce a F@Mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo: l’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, vede in tutta Italia moltissimi musei aprirsi alle famiglie con bambini, proponendo loro visite didattiche, giochi a tema e attività ideate per l’occasione.

Dalle 16,30 alle 19,30, a flusso continuo, il Museo diocesano proporrà alle famiglie con bambini un’attività gratuita tesa a far scoprire, attraverso l’arte, i valori dell’accessibilità e dell’inclusione.

Postazioni lungo il percorso museale, attraverso il racconto dell’opera d’arte e della storia di un personaggio che dietro essa si cela, parleranno ai bambini e alle famiglie, in forma ludica e coinvolgente, di inclusione, unicità, accoglienza.

Testimonial ufficiale dell’evento “Apriti Museo” sarà Greg Heffley, il protagonista di Diario di una Schiappa, la serie best seller mondiale che ha conquistato milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo. Greg è un ragazzino normale, come tanti, non ha superpoteri, non eccelle in nulla, non è forte, è sempre a disagio con chi è più forte e aggressivo di lui e proprio non ce la fa a capire gli adulti; è una “schiappa” appunto, ma un simpaticissimo e intelligente “antieroe”, che, nel bene e nel male, riesce a cavarsela sempre.

Le sue storie si propongono sempre come un antidoto contro ogni forma di bullismo ma senza alcuna retorica: da Greg impariamo il valore dell’amicizia e l’importanza dell’accoglienza e dell’inclusione.

A Greg è dedicato il taccuino che sarà distribuito gratuitamente a tutte le bambine e i bambini che parteciperanno all’evento al Museo diocesano: il taccuino quest’anno non solo parlerà di inclusione e di accessibilità museale ma sarà anche scritto in linguaggio ‘easy to read’, un linguaggio semplificato, codificato a livello europeo, che consiste nello spiegare concetti e parole in modo che possano essere compresi facilmente da tutti.