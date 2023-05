Reggio, domani presentazione del volume “Patocenosi. Dalle malattie contagiose dell’antichità alle pesti, epidemie, pandemie ed epizoozie”

Nell’ambito delle manifestazioni inserite nell’ultima edizione del “Maggio dei libri 2023” che celebra l’importanza della lettura e il valore sociale dei libri, martedì 2 maggio, alle ore 16:45, nei locali della Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, la Città di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa Biblioteca, presentano il volume Patocenosi. Dalle malattie contagiose dell’antichità alle pesti, epidemie, pandemie ed epizoozie, di Antonio Pugliese, Roma, Aracne, 2021.

Dopo i saluti istituzionali, dialoga con l’autore Antonio Pugliese, già Ordinario di Clinica Medica Università di Messina, componente Comitato Scientifico del CIS, Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina, Presidente Onorario e Direttore Scientifico del CIS. Il volume attraversa un percorso storico dalla peste al Covid-19 strettamente connesso con la storia delle malattie infettive. Diversi eventi calamitosi a carattere sanitario che nel corso dei secoli hanno interessato l’uomo e gli animali.

Nel rappresentare le diverse cause, si è osservato come la diffusione ha quasi sempre perseguito gli stessi iter di contagiosità, cosi come le strategie di intervento che sono state invocate. L’homo sapiens non si è posto mai il problema di confrontarsi con la natura e portare una debita attenzione ai sani principi della correlazione uomo-natura-ambiente, presupposto principe per una cultura antropocentrica che non ha un giustificato motivo di esistere. Un equilibrio dinamico delle malattie, all’insegna della patocenosi, consente di conoscere meglio le sinergie fra loro, come nel caso del nuovo coronavirus.