Al via la II Edizione del Concorso di cucina creativa dell’Istituto Alberghiero Dea Persefone di Locri

Al via la II Edizione del Concorso “Cucina creativa”, che si svolgerà mercoledì 15 Marzo 2023 dalle ore 10:00 negli attrezzatissimi laboratori per l’enogastronomia e per l’accoglienza turistica, presso la sede coordinata di Siderno, organizzata dall’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri in collaborazione con l’Azienda di stocco di Mammola dei Fratelli Alagna e riservato agli studenti e alle studentesse delle quarte classi e della classe terza di Accoglienza turistica.

Nuovamente la creatività al centro della competizione tra fornelli, carrelli gueridon e flambé, dolci decorazioni e mete turistiche. I ragazzi dell’articolazione di ENOGASTRONOMIA si cimenteranno nella preparazione di una ricetta con utilizzo dello stoccafisso e del bergamotto; quelli di PASTICCERIA nella preparazione di un dolce o dessert con utilizzo del bergamotto, quelli di SALA/BAR nella impostazione e servizio dei piatti elaborati dalla Cucina e dalla Pasticceria con possibilità di servizio gueridon e quelle di ACCOGLIENZA TURISTICA nell’elaborazione di un itinerario in una località italiana o straniera di produzione o consumo di stoccafisso. Gli alunni speciali parteciperanno con tema libero.

Grande soddisfazione manifestata dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, che ha sottolineato: “Scopo dell’iniziativa non è solo quello di stimolare l’esecuzione di proposte gastronomiche innovative, ma anche quello di appassionare gli studenti del nostro istituto, promuovendo la creatività nell’ambito delle quattro articolazioni offerte dalla nostra scuola, incoraggiando tra studenti confronto e miglioramento per coinvolgerli nelle attività ristorativo-alberghiere, con un occhio di riguardo glocal ai prodotti tipici del nostro territorio.” Sotto la supervisione del Responsabile dei laboratori, prof. Giuseppe Pantaleo, le preparazioni più fantasiose, dolci e salate, in un momento di sano antagonismo per dimostrare personale estro nella presentazione del piatto, tipologia degli alimenti utilizzati e metodologie sulle nuove tecniche di cottura.

Il concorso interno ha la finalità di incentivare la crescita espressiva e creativa degli studenti, anche nel servizio dei piatti – per versatilità e appropriata delicatezza durante le varie fasi – e negli itinerari di viaggio – per capacità d’individuazione delle risorse turistiche, organizzazione del percorso, gestione dei tempi e presentazione grafica illustrazione – grazie al prezioso contributo dei docenti di indirizzo, degli assistenti tecnico-pratici e dell’apporto organizzativo del prof. Cosimo Pasqualino, Responsabile di gare e kermesse e Coordinatore lavori e del prof. Cosimo Sorgiovanni, Referente della segreteria organizzativa.