Versace a Cardeto per la piantumazione dell’Albero di Falcone: “Grazie a tutti i servitori dello Stato. Sono un esempio per ognuno di noi”

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha preso parte all’iniziativa “Ambiente e Legalità”, promossa dal Comune di Cardeto nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica. L’evento, che ha coinvolto i bambini dell’Istituto comprensivo San Sperato-Cardeto, si è diviso in due momenti significativi: la piantumazione dell’ “Albero di Giovanni Falcone” ed un convegno, presso Palazzo Margiotta, con la sindaca di Cardeto, Daniela Arfuso, il Tenente Colonnello dei Carabinieri, Giuseppe Micalizzi, la dirigente scolastica Anna Curra, e la presidente dell’associazione “Mondo verde”, Aurelia Fernanda Sansotta.

Rivolgendosi ai piccoli studenti, il sindaco facente funzioni ha esaltato «il ruolo delle forze dell’ordine, dei magistrati e di tutti i servitori dello Stato che mettono il loro impegno e la loro vita al servizio della comunità». «Non dobbiamo mai smettere di ringraziare questi uomini e queste donne – ha detto Versace – perché rappresentano i valori più alti e significativi della nostra Repubblica e della nostra democrazia. Persone come quelle che voi, in questa giornata di festa, avete voluto ricordare citando i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, don Pino Puglisi e Peppino Impastato devono sempre rappresentare un faro ed un esempio da seguire».

«Parlando di ambiente – ha aggiunto – voi siete la generazione che, più d’ogni altra, sta dimostrando una spiccata sensibilità rispetto a temi globali e decisivi come la tutela degli habitat naturali, la transizione ecologica e la lotta al riscaldamento globale e ciò mi confronta se vi immagino quale futura classe dirigente. Quello che noi possiamo e dobbiamo fare è riuscire a consegnarvi un modo migliore di quello che abbiamo ereditato. Le politiche che stiamo cercando di mettere in campo, infatti, rispondono all’esigenza di curare il nostro Pianeta per evitare catastrofi che, purtroppo, hanno sconvolto numerosi paesi anche in un passato non troppo lontano».

«Proprio per questo – ha ricordato il sindaco facente funzioni – nascono e si sviluppano progetti come quello che la Città Metropolitana, da qui a breve, ha immaginato per Cardeto con la piantumazione di nuovi alberi su ben 54 ettari. In questo modo, proviamo a ridisegnare i contorni delle nostre bellissime aree interne sopraffatte, fino ad oggi, da una tecnologia galoppante».

«Un giorno – ha concluso Verace – sarete voi a dover avere cura dei paradisi in Terra che sono i nostri borghi. Sono sicuro che, crescendo così come state facendo, forti dei sentimenti e dei valori di legalità, rispetto delle regole e dell’ambiente, riuscirete a costruire un futuro migliore».