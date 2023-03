“Quando la medicina è donna”: l’incontro dell’Ordine dei medici di Reggio Calabira sulle disuguaglianze di genere nel campo della sanità e nell’approccio alle cure

Disuguaglianze e discriminazioni quotidiane tra uomo e donna anche nel campo della Medicina. L’Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria ha, infatti, inteso celebrare la Giornata mondiale delle donne attraverso un incontro dal titolo “Quando la Medicina è donna”, svoltosi nell’auditorium dello stesso ente e con la collaborazione dell’associazione “Amici del Museo archeologico Nazionale di Reggio Calabria”, attraverso il quale si sono sottolineate le notevoli differenze dei due generi anche nel campo della Sanità e nell’approccio alle cure.

“Si tratta di un segno di civiltà – premette il presidente dell’Ordine, dottore Pasquale Veneziano – perché significa che qui la donna viene tenuta in grande considerazione, tant’è che in questo momento ci sono donne ai vertici della magistratura, politica e sport. E il nostro pensiero non può non andare anche a quelle donne che invece lottano per la loro sopravvivenza , come succede in Iran in questo momento”.

Per la dottoressa Anna Maria Danaro, coordinatrice Commissione pari Opportunità e Medicina di genere dell’Ordine dei medici della provincia, nel ricordare le donne che ancora non hanno conquistato i propri diritti, ha messo l’accento sulle gravi discriminazioni sul lavoro ma anche le tante vessazioni e soprusi riguardanti la sfera intima della persona. “Milioni di donne vittime di mutilazioni genitali, costrette, ancora bambine, a matrimoni imposti. Per noi, quindi, si tratta di una giornata di festa ma anche di ricordo per tutte le donne che ancora combattono per avere i diritti che noi abbiamo conquistato da tempo”

L’intervento della dottoressa Anna Rosaria Federico, coordinatrice Commissione Pari Opportunità e Medicina di genere e referente MDG dello stesso ordine, ha messo in evidenza le disuguaglianze nel campo della Medicina, a cominciare, giusto per fare un esempio, dal basso numero di premi Nobel per le donne dal momento della sua istituzione, anno1901, fino al 2019 (su 924 vincitori, 54 sono donne e solo 12 hanno ricevuto il premio per le Medicina). E poi le tante discriminazioni nel campo sanitario, della salute.